Arnasco. E’ stato fatto brillare questa mattina, in tutta sicurezza, il proiettile da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale scoperto nei giorni scorsi nel comune di Arnasco, nell’entroterra albenganese. Il ritrovamento era avvenuto lungo un sentieri in località Colla Bassa. Un cittadino, durante una camminata, aveva fatto la scoperta allertando subito i carabinieri.

Tutta la zona era stata transennato a fini precauzionali, in attesa delle verifiche e dell’intervento degli artificieri.

Foto 2 di 2



L’area interessata dal ritrovamento è stata circoscritta ed inibita al passaggio di persone, fino al termine delle operazioni di rimozione e brillamento. Fortunatamente, nelle vicinanze, non si trovano case o abitazioni.

Gli artificieri hanno trasportato l’ordigno in alta quota per poi farlo brillare in una zona isolata e in tutta sicurezza, seguendo la procedura standard prevista in questi casi.