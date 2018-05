Borgio Verezzi. “In Punta di Suono” è la rassegna di “Musica e Parole” che ha come scenario la magia delle Grotte di Borgio Verezzi. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Borgio Verezzi e organizzati dalla Cooperativa Sociale Arcadia, che gestisce il sito naturalistico, si pongono come obiettivo la valorizzazione culturale e la promozione delle grotte, che già in passato hanno ospitato eventi musicali e teatrali.

Il calendario degli appuntamenti la visto due date sold out: la prima con il poliedrico Vittorio De Scalzi e la seconda con il Gnu Quartet e Massimo Schiavon.

L’appuntamento del 18 maggio sarà con Armando Corsi, “la chitarra che sorride”. Cinquant’anni di musica che iniziano nelle vecchie osterie di Genova, passano attraverso l’America Latina con le grandi compagnie da crociera e giungono a collaborazioni straordinarie (Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano Fossati, per citarne alcune).

Nel 1995 nasce il suo primo progetto da solista, “Itinerari”, un percorso musicale di ampio respiro fra i suoni e le culture del mondo, dove Corsi si esprime come compositore, arrangiatore, produttore e naturalmente musicista. Il 2002 è l’anno di “Duende” in collaborazione con Beppe Quirici ed Elio Rivagli. Pubblica nel 2006 “Buena Suerte”, album dal marcato sapore “latino”, che si avvale di ospiti quali Bruno Lauzi, Mario Arcari, Fabio Vernizzi, Marco Fadda. Nel 2008 esce “La Via dell’Amore”, un “Live” emozionante e travolgente al fianco del grande e indimenticabile musicista e compositore Beppe Quirici. Il 2010 è la volta di “Alma”, una rivisitazione in chiave personale e originale del Fado. Armando Corsi è Targa Tenco 2015 “I Suoni della Canzone”.

A chiudere la rassegna l’8 giugno sarà Ugo Mazzei, cantautore siciliano e storico collaboratore di Mogol, che con la sua musica ci farà conoscere le calde atmosfere della sua splendida terra. Inizio concerto alle ore 21:00 (costo biglietto 10 euro).