Borgio Verezzi. Si preannuncia un’estate molto divertente per i bambini grazie ai laboratori della Compagnia del Barone Rampante. A cominciare dai laboratori di recitazione teatrale a cura di Laura Nardi (attrice di teatro, cinema, televisione, regista, Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”) dal 25 al 30 giugno.

Dai 5 ai 9 anni ore 10 – 12 “Sono io il più bello. Sono io il più forte”. Le due allegre e umoristiche storie dell’illustratore e scrittore di libri per l’infanzia Mario Ramos costituiranno la base per rappresentare con divertimento emozioni come la vanità, la prepotenza, la paura e il riscatto positivo di se stessi. 6 incontri, totale 12 ore, costo 80 euro. Prova aperta.

Dai 10 ai 15 anni ore 17:30 – 20 “Gli amici sono amici, gli affari sono a parte. Amicizia e inganno a Teatro”. Affronteremo il tema dell’amicizia, della solidarietà, ma anche del tradimento e dell’interesse personale attraverso scene estratte dal teatro classico fino al contemporaneo. 6 incontri, totale 12 ore, costo 80 euro. Prova aperta.

I due laboratori sono articolati in tre momenti: esercizi ludici e sensoriali per creare e stimolare il gruppo, esercizi creativi e improvvisazioni per sprigionare la fantasia, lavoro sul testo.

L’estate prosegue poi con i laboratori di improvvisazione teatrale “Esteatrando nella natura” a cura dell’attrice Arianna Comes (Teatro Stabile di Genova) dal 16 al 21 luglio al mattino con orari ‪9:30-11‬ dai 5 ai 7 anni e ‪11-12.30‬ dagli 8 agli 11 anni. “Ogni cosa che puoi immaginare la natura l’ha già creata!”, diceva Albert Einstein. Andremo quindi in mezzo alla natura a trovare una nuova consapevolezza di noi, in luoghi nuovi e all’aperto soffermandoci sulle risorse della natura sui suoi spunti e sulle emozioni che ci può dare, per poi tradurli in espressione fisica e teatrale in modo da comunicare le sensazioni avvenute durante il percorso a tutti. Costo 80 euro.

Infine dal 2 al 27 luglio e dal 3 al 27 agosto si terrà il Laboratorio ColorataMente (pittura e scenografia) a cura della scenografa Emanuela Borra (Accademia Ligustica di Belle Arti), rivolto a bambini da 5 a 11 anni. Orario: 10 – 11:30. Durata: 2 incontri a settimana il lunedì e il venerdì. Quota di iscrizione: abbonamento 8 lezioni (mensile) 80 euro, 1 lezione € 15. L’obiettivo è sensibilizzare gli allievi all’uso consapevole del colore e alla comprensione del risultato che si può ottenere utilizzando le diverse tecniche e materiali. Da quest’anno si parlerá anche di teatro e scenografia: gli incontri avranno infatti come filo conduttore la storia di Pinocchio che ciascuno potrà modificare a proprio gradimento per creare oggetti di scena e maschere. Se i bambini hanno sensibilità o allergie ad alcuni materiali devono comunicarlo prima dell’inizio della lezione.

Info e iscrizioni: ‪348 8978694 / c.ilbaronerampante@libero.it / www.compagniabaronerampante.it