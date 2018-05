A Borghetto un incontro sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica

Borghetto Santo Spirito. Si intitola “Prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica e la disostruzione delle vie aeree con dimostrazione pratica” l’incontro in programma giovedì 31 maggio alle 16.30 al nido d’infanzia “Seconda stella a destra” di via Milano a Borghetto Santo Spirito. Interverrà Paolo Corciulo, pediatra coordinatore del centro di formazione Pbls (Pediatric Basic Life Support) della D-Simeup (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica).

L’incontro si inserisce nel progetto “Crescere Insieme” promosso dall’assessorato dalle politiche sociali del Comune: “Sarà l’occasione – spiega l’assessore Ester Cannonero – per informare gli adulti (genitori, nonni, insegnanti) delle situazioni a rischio esistenti in casa e a scuola, fornendo indicazioni utili per ridurre questi rischi e capire come creare un ambiente in cui il bambino possa crescere facendo esperienze in un contesto sicuro. Rammentiamo infatti che prevenire è fondamentale, soprattutto per ridurre una percentuale relativa agli incidenti che avvengono in ambiente domestico e che in Italia si aggira sul 60 per cento dei casi”.

“Una parte dell’incontro sarà inoltre dedicata specificatamente alle manovre di disostruzione delle vie aree, con una dimostrazione pratica per imparare le tecniche per evitare il soffocamento da inalazione di un corpo estraneo. Per l’occasione il nido d’infanzia estenderà l’orario di apertura per i bambini frequentanti e sarà aperto a chi lo vorrà visitare ed avere informazioni sul servizio”.