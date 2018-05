Borghetto Santo Spirito, dall’11 al 13 maggio sbarca lo street food al Porto Turistico Poseidon

Borghetto Santo Spirito. Dall’11 al 13 maggio sbarca lo street food a Borghetto al Porto Turistico Poseidon. “Un giro lungo tutte le tradizioni culinarie dello stivale in una sola piazza – spiegano gli organizzatori – in cui non mancheranno le cucine internazionali e le birre artigianali. Un week end all’insegna della festa del cibo di strada in tutte le sue forme”.

Ecco il calendario: venerdì 11 maggio La Premiata banda pezzi classici e moderni rivisti in chiave Folk, sabato 12 maggio Franco Branco Dj, serata all’insegna della discomusic di tendenza e elezione Miss Street 2018.

“Aspettavamo da tempo di essere al porto di Borghetto e speriamo di soddisfare al meglio le vostre esigenze – dicono dalla Street Gang Society –

Venerdì 11 maggio dalle 19.00 i nostri cuochi apriranno le loro botteghe agli ospiti per continuare nei giorni seguenti, dalle 11 del mattino alle 24.00 fino al lunedì”.