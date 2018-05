Bomboniere per matrimonio originali: le idee My M&M’s

Le bomboniere sono un dettaglio da non trascurare nell’organizzazione delle nozze. La loro importanza è al pari di abiti e fiori. Un presente voluto dal galateo del matrimonio, con cui la coppia è solita ringraziare gli invitati per la loro partecipazione condividendo la felicità del grande passo.

La scelta delle bomboniere non deve essere casuale ma deve seguire alcune semplici regole. In altre parole devono rispettare il tema generale delle nozze e dunque evocare il gusto degli sposi; essere raffinate e soprattutto originali, così da colpire non tanto per la loro ricercatezza, o il loro valore, bensì per essere ricordate come gradite sorprese.

Orientarsi fra le tante proposte presenti sul mercato non è facile. In commercio esistono diverse tipologie di bomboniere per matrimonio al punto che trovare quella perfetta sovente diventa una impresa da portare a compimento non senza sacrificio, frustrazione e grandi perdite di tempo.

Una soluzione alla portata di tutte le tasche e capace di colpire è rappresentata da My M&M’s, azienda francese storica e leader a livello mondiale nella confetteria che ha ideato prodotti mariage personalizzabili, capaci di sorprendere piacevolmente sia grandi che piccini. Rispetto alle tante esistenti, le bomboniere My M&M’s si distinguono per i loro squisiti confetti al cioccolato disponibili in 15 colori differenti e tutti personalizzabili con messaggi, fotografie e clipart. Perché sopra le praline My M&M’s si possono stampare testi con i nomi degli sposi, la data delle nozze e anche brevi aforismi e immagini: piccoli dettagli preziosi che renderanno il giorno del fatidico “sì” davvero esclusivo e sorprenderanno tutti gli ospiti.

Ma non solo. Chi conosce il goloso mondo My M&M’s saprà che con i suoi confetti personalizzabili è possibile creare partecipazioni, decorazioni, centritavola e tanto altro. I cioccolatini My M&M’s possono essere infatti ordinati sfusi e poi inseriti all’interno di scatole a forma di cuore o di busta o in tubi trasparenti da decorare a piacere oppure, ancora, in raffinati sacchettini così da creare speciali cadeaux con cui omaggiare gli invitati.

Tra le tante idee per organizzare un matrimonio da sogno con My M&M’s non manca l’ultima tendenza arrivata dagli Stati Uniti, il Candy Shop: allestire un angolo dei dolciumi con l’esposizione di praline personalizzabili darà un tocco di classe in più alle nozze rendendole indimenticabili.