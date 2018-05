Body building: sabato a Loano le selezioni per il campionato italiano

Loano. Sabato 26 maggio presso il PalaGarassini di Loano si svolgerà una tappa del Grand Prix del Nord Italia valevole per il campionato italiano di body building.

L’evento sportivo sarà organizzato da Heart & Fitness Club di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il programma della giornata prevede: tra le ore 11 e le 13 le operazioni di iscrizione e peso degli atleti; alle 15,30 l’apertura dei cancelli e l’ingresso del pubblico; alle 16 l’inizio delle competizioni.

Ciascun atleta si confronterà con gli avversari in una serie di figure obbligatorie; i finalisti, poi, si esibiranno in una routine personale della durata di un minuto.

In gara atleti di differenti categorie: Juniores; Esordienti; Classic Easy -2; Classic fino a 170+2; Classic fino a 178+4; Classic oltre 178+6; Donne Shape; Bikini fino a 163 centimetri, oltre 163 centimetri e over 35; Physique maschile fino a 175 centimetri, oltre 175 centimetri e over 40; Leggeri (fino a 75 chili); Medi (fino a 85 chili); Massimi (oltre 85 chili), BB over 40; Master over 50.

I primi cinque classificati di ciascuna categoria potranno prendere parte al campionato italiano di body building.