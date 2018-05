Benessere, sport e buon cibo: un weekend di eventi all’insegna del relax e del divertimento

Provincia. Vita sana e regolare attività fisica: è il consiglio che ogni buon medico offre ai propri pazienti. Ma è anche il programma di “viaggio” di questo fine settimana in provincia di Savona. Da un lato il benessere fatto evento con la quarta edizione di “WhyBio?” nel suggestivo (e per molti rilassante) ambiente del Priamar, dall’altro la 24 Ore di Finale.

Inoltre tanti appuntamenti culturali, tra cui non possiamo non citare l’apertura degli ormai consueti “Concerti di Primavera” e la nuova edizione del Festival Internazionale della Maiolica. Di seguito l’elenco più dettagliato mentre per conoscere il programma completo degli eventi nel nostro territorio non potete perdervi la nostra aggiornatissima sezione IVG Life.

Savona. Quarta edizione di “WhyBio?”, mostra evento che attira ogni anno al Priamar un vasto pubblico proveniente da tutto il Nord Italia e interessato agli stili di vita sana, il benessere, la salute, la cura della persona anche in tema di alimentazione, l’ecosostenibilità, l’energia, la bioedilizia, la domotica, l’ambiente e il riciclo.

Da venerdì 18 a domenica 20 maggio la manifestazione presenta un ricchissimo programma di eventi, workshop, conferenze. Passeggiando tra gli spazi espositivi si potranno degustare prodotti naturali biologici e scoprire interessanti soluzioni per il nostro benessere e la nostra salute (cosmesi, abbigliamento, alimentazione, cura del corpo). Anche gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti: a loro sarà dedicata una zona ove riceveranno una rilassante accoglienza, lontano dallo stress quotidiano.

Venerdì 18 maggio “Aperighiotto”, apericena in visual food e cucina naturale il cui incasso sarà totalmente devoluto per beneficenza. La cifra sarà destinata allo sport paralimpico e in particolare per aiutare gli atleti paralimpici del nuoto che, per la prima volta, potranno accedere al Trofeo Internazionale “Nico Sapio” nella batteria organizzata da Finp e Cip. Sabato 19 maggio “WhyBio Night”, arte e sport senza barriere che permetteranno di conoscere di persona il mondo dello sport paralimpico grazie alla presenza di atleti plurimedagliati delle varie discipline unitamente a momenti di musica, moda, arte.

Novità dell’edizione 2018 è La Fonderia, spazio multidisciplinare (Sala Sibilla) dove si potrà ammirare un’importante mostra artistica a tema “La natura… un bene prezioso”, spazi laboratori ad orari prefissati per i visitatori ed esposizioni tematiche dedicata ad un pubblico alla ricerca di nozioni e curiosità “fuori dal comune”.

Sempre a Savona è tempo dei “Concerti di Primavera”, organizzati, come di consueto, dall’Associazione Musicale Dioniso: trenta il numero dell’edizione di quest’anno e quaranta gli anni di carriera della direttrice artistica Cinzia Bartoli. Due ricorrenze tonde che saranno festeggiate con i più diversi generi di musica, a partire dalla classica, che si uniscono a formare il programma della kermesse.

Apertura venerdì 18 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale “Gabriello Chiabrera” con la serata di beneficienza per l’AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici dal titolo “Buenos Aires… Mi Amor”, patrocinata da Comune e Regione Liguria.

Accompagnata alle percussioni da Loris Lombardo, Cinzia Bartoli eseguirà al pianoforte un repertorio dei migliori musicisti argentini (tanto amati dalla pianista) dagli anni ’20 ad oggi. Dopo il debutto i “Concerti di di Primavera” si sposteranno all’Antico Teatro Sacco. Della kermesse sarà ospite per la prima volta un musicista cinese.

Savona/Albisole. Al via il tredicesimo Festival Internazionale della Maiolica, kermesse che focalizza da anni l’attenzione sulla preziosa tradizione ceramica ligure. Il Museo della Ceramica di Savona espone la nuova installazione permanente “Ceramica per l’Antropocene” di Francesca Perona.

Tra le iniziative si segnala “Buongiorno Ceramica!”, un evento a carattere nazionale al quale le Albisole partecipano dalla sua nascita con un ricco e articolato programma organizzato dall’Associazione italiana Città della Ceramica, che si svolge in contemporanea in tutta Italia.

Le Albisole propongono anche quest’anno un programma congiunto con le “Residenza d’artista” e gli itinerari didattici gratuiti alla scoperta delle due cittadine. Il programma di Albissola Marina ha in primo piano gli omaggi a Mario Rossello e a Lucio Fontana, una mostra itinerante proveniente da Faenza e la tradizionale “Notte bianca e blu”. Organizzata dal Comune di Albissola Marina con la partecipazione di quello di Albisola Superiore e la collaborazione dell’Associazione Ceramisti e della Rete d’Impresa Made in Albisola, la mostra ad invito di oggetti ceramici realizzati secondo i dettami del design “Albisola e designer per la casa dell’uomo” sarà diffusa nelle sedi espositive di manifatture e atelier aderenti all’iniziativa.

Ad Albisola Superiore omaggi a Giampaolo Parini e ad Angelo Barile, un convegno dedicato all’imprenditore futurista Ivos Pacetti, un’esposizione di lavori degli studenti dell’Accademia ligustica di Belle Arti e tre serate di esposizioni di ceramiche a tema sulla passeggiata Eugenio Montale.

Alassio. “Un assist per la vita“, il tuo contributo può fare la differenza. L’invito è a partecipare numerosi (e generosi) al quadrangolare di calcio a 5 giocatori tra le rappresentative di Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Real Moglio di Alassio e Striscia la Notizia Team, che si terrà sabato 19 maggio dalle 17 in piazza Partigiani. Le offerte raccolte saranno destinate infatti all’associazione Gaslini Onlus.

Special Guest il Gabibbo e confermata la presenza di Lorenzo Beccati “The Voice”, autore e voce del Gabibbo, gli inviati Jimmy Ghione, Luca Galtieri, Riccardo Trombetta, Mago Casanova, Chiara Squaglia, Capitan Ventosa e tante altre sorprese, tra le quali Simone Barbato, il mimo di Zelig e concorrente dell’ultima edizione dell’”Isola dei Famosi”.

Cengio. Per sostenere le Cengiadi, manifestazione polisportiva gratuita per tutti, l’associazione Un Sorriso per Tutti organizza una cena e un torneo di calcio a 5 in località Isole. La cena è prevista sabato 19 maggio alle ore 19 presso i locali Pro Loco “Franco Marraccini” mentre domenica 20 maggio alle 10 nel Cengiadi Stadium avrà luogo invece il torneo Championship Soccer.

L’iscrizione e la partecipazione al torneo sono gratuite, età minima per partecipare 14 anni. Verranno premiati tutti i giocatori delle prime tre squadre classificate. Inoltre premi speciali per miglior portiere, miglior difensore, miglior attaccante.

Finale Ligure. Il countdown alla ventesima edizione della 24h di Finale è partito. L’attesa per la competizione di mountain bike più famosa e partecipata al mondo è quasi terminata e atleti del panorama endurance nazionale e internazionale potranno nuovamente incontrarsi sull’altopiano delle Manie dal 18 al 20 maggio. Anniversario storico per la manifestazione, che conferma la sua esclusività predisponendo alla gara sportiva una cornice di iniziative e attività.

Per tre giorni l’altopiano tornerà ad essere il fulcro attorno al quale ruota non solo la competizione di mountain bike ma anche la partecipazione numerosa di accompagnatori, famiglie e bambini o semplici visitatori ad un evento che genera un movimento di circa 3mila persone. Una grande festa nello spirito di divertimento che promette tanta allegria, a partire dalla scelta del tema: il vintage della mountain bike, un salto indietro nel tempo agli anni ’80 e ’90.

Il programma della manifestazione sportiva prevede due competizioni di 24h, che si svolgono nello stesso giorno su un percorso di 12 chilometri e 350 metri di dislivello: Solo e Team 2 partiranno alle ore 11 di sabato 19 maggio dall’Altopiano delle Manie (zona palco) mentre i Team 4, 8 e 12 partiranno alle ore 14 sabato 19 maggio da piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina.

Venerdì 18 maggio invece prenderà via dall’Altopiano delle Manie (zona palco) la VoltAge, una 6h dedicata alla mountain bike a pedalata assistita, che rappresenta il primo evento nel finalese rivolto alle e-mtb, che si svolgerà lungo un percorso inedito, disegnato appositamente per l’occasione, di 7 chilometri per 250 metri di dislivello.

Numerose le iniziative dedicate al pubblico. Tra queste l’allestimento del Museo della 24h di Finale, all’interno del Villaggio Evento, che verrà inaugurato alle ore 15 di venerdì 18 maggio. I visitatori potranno ripercorrere un viaggio attraverso gli avvenimenti della manifestazione tra foto, biciclette, grafiche, buff originali e una collezione di oggetti significativi.

Torna a Loano la Festa della Torta Ligure, organizzata dall’Associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Turismo e alla Cultura. Per due giorni interi alla Casetta dei Lavoratori si potrà gustare uno dei piatti tipici della cucina locale ligure “declinato” in diverse ricette. La più famosa è la torta “Pasqualina” (la verzina), in cui si fondono mirabilmente olio d’oliva, bietole, uova e formaggio.

Si potranno trovare inoltre la torta di zucchine e la torta di carciofi di Albenga, la torta di zucca, la torta alle bietole, alle erbette, la sardenaira e la crostata di marmellata. Il menù di degustazione sarà completato dalla crostata di pesche, il tutto accompagnato dai vini tipici Pigato e Vermentino. Il programma sarà arricchito da due appuntamenti musicali: sabato 19 maggio a partire dalle ore 16 presso Orto Maccagli concerto del maestro Roberto Sinito, domenica 20 maggio dalle ore 16 concerto del gruppo folk U Gunbu de Löa Verzi.

Vado Ligure. Da venerdì 18 a domenica 20 maggio si svolgerà a Segno, presso la S.M.S. Fratellanza Segnese, la Sagra della Lumaca. Un menù appetitoso accompagnerà il piatto forte della serata, le lumache, con specialità locali, carne alla brace, vino nostralino e piemontese. Le lumache vengono preparate a Segno rispettando rigorosamente la ricetta tradizionale. Venerdì 18 maggio gli stand gastronomici apriranno dalle 19 mentre sabato e domenica saranno aperti anche a pranzo, dalle 12 alle 14:30. Posti a sedere disponibili anche al coperto.