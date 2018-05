Benessere, buona cucina e divertimento: fine settimana ricco di eventi nel savonese

Provincia. Ultimo fine settimana di maggio e della primavera meteorologica… ma non degli eventi! Saranno infatti un sabato e una domenica pieni di imperdibili appuntamenti per tutti i gusti e le età. In particolare Savona dedica il weekend soprattutto alla cura della salute con “Benessere al Centro”, due giornate in cui potremo prenderci cura di noi stessi con visite gratuite e iniziative di sensibilizzazione.

Numerosissimi gli eventi all’aria aperta, dalle suggestive escursioni in canoa nella incantata area marina protetta di Bergeggi alle divertenti iniziative per i bambini a Laigueglia, dall’adrenalina del triathlon di Pietra Ligure al roboante raduno delle mitiche moto Harley a Varazze. Insomma tante le cose da fare e da vedere, come anche indicato nella nostra sezione dedicata IVG Life.

Savona. Sabato 26 e domenica 27 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 al Centro Commerciale Il Gabbiano, in corso Agostino Ricci, si terrà “Benessere al Centro“: due giornate interamente dedicate alla prevenzione, alla sensibilizzazione e ai controlli gratuiti della salute per vivere meglio la nostra vita quotidiana. Per informazioni è possibile contattare la Direzione del centro commerciale all’indirizzo e-mail info@ilgabbianosavona.it.

Sempre a Savona fino a domenica 27 maggio si tiene per il 49° anno consecutivo la tradizionale Sagra delle Lumache della S.M.S. Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci ARCI, nel quartiere di Legino, in Via Gabriello Chiabrera 4. I volontari e le volontarie della S.M.S. e del Circolo prepareranno numerose specialità per tutti i gusti: dalle lumache cucinate secondo la tradizionale ricetta leginese ad un’ampia scelta di primi e secondi.

Nel programma anche interessanti appuntamenti musicali e danzanti. Sabato 26 maggio spazio ai balli occitani con gli Estrambord, domenica 27 maggio serata musicale con Antonella. Questi gli orari della sagra: venerdì 25 e sabato 26 dalle 19, domenica 27 dalle 13. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei locali sociali della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese” – Circolo Milleluci ARCI.

Bergeggi. Un’avventura tra acque cristalline, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo. Un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio. Tutto questo nell’escursione guidata in canoa nell’Area Marina Protetta di Bergeggi, a cui sarà possibile partecipare sabato 26 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Una divertente attività all’aria aperta, adatta a chiunque, non solo agli sportivi, e svolta con l’ausilio di uno dei natanti più semplici, intuitivi ed ecologici con cui sia possibile solcare il mare. L’accompagnatore G.A.E. fornirà le nozioni fondamentali sulla tecnica di pagaiata e sulla conduzione in mare delle canoe e descriverà da una prospettiva inconsueta e privilegiata i vari aspetti naturali del promontorio e dell’Isola di Bergeggi.

Il Comune di Laigueglia organizza in tutte le piazze del centro storico la quinta edizione di “Laigueglia è dei bambini“. L’antico borgo marinaro sarà “invaso” da espositori, spettacoli e momenti didattici. Due giorni, sabato 26 e domenica 27 maggio, dalle ore 15 alle ore 19:30, ricchi di iniziative per bambini e famiglie: giochi, laboratori, musica, balli, antichi mestieri, pirati e il divertentissimo circo.

Loano. Giunge alla settima edizione “Giovani Concertisti”, il festival organizzato dall’Associazione Musicale S.M. Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo. Sotto la direzione artistica del maestro Davide Nari l’associazione ha selezionato alcuni tra i migliori giovani talenti della scena nazionale e internazionale per una serie di concerti che si svolgeranno nell’atrio di Palazzo Doria. Si comincia la sera di sabato 26 maggio alle ore 21:15 con il concerto per flauto e pianoforte del duo formato da Marco Rainelli e Clara Schembari.

Pietra Ligure sarà sede del 18° Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure, gara rank del calendario federale, che si terrà sabato 26 e domenica 27 maggio e sarà valevole quale 5° Memorial “Angelino Piccinini”. A corollario della manifestazione il sabato pomeriggio verrà proposta la terza edizione della staffetta solidale Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti “Io Corro con Chicchi” e RarePartners, onlus che si occupa di malattie rare e raccoglie fondi per il progetto Run4Usher per la cura della Sindrome di Usher.

Le staffette di Chicchi e Alessandro, atleta affetto da Sindrome di Usher, saranno al via del Triathlon Olimpico e correranno al fianco degli altri atleti. La staffetta Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners sarà a carattere non agonistico e aperta ad atleti disabili. Le staffette devono essere composte da un nuotatore e un podista, che compieranno due frazioni ciascuno nel seguente ordine: 500 metri nuoto, 4.000 metri corsa, 500 metri nuoto, 4.000 metri corsa.

Varazze. Dopo il successo delle due edizioni precedenti gli Hells Angels MC di Savona hanno nuovamente scelto Varazze per la terza edizione di “Run to the Beach”. Il raduno porterà nella località appassionati di Harley da tutta la Liguria e da tutto il Nord Italia e offrirà ai visitatori un ricco programma di eventi paralleli dalle dalle ore 14 di sabato 26 maggio alle ore 20 di domenica 27 maggio.

Un vero e proprio Harley Village che ospiterà musica dal vivo, dj set, stand gastronomici, merchandising in perfetto stile Harley ed evolution sui quad e che farà da corollario alle bellissime motociclette in bella mostra sul Molo del Surf, su piazzale De Gasperi e in viale Nazioni Unite, quest’ultimo chiuso al traffico.