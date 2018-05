BastapocoOnlus e Visual School insieme per la realizzazione del nuovo video degli “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”

Albenga. Sabato 19 maggio alle ore 18.30 l’Associazione Bastapoco Onlus presenterà il video clip del nuovo singolo dei “Stavolta mia moglie mi manda a funk” dal titolo “Ci sono andato sotto”, tratto dall’omonimo cd, presso la sede Visual School in via Medaglie d’oro 7, Palazzo Scotto Niccolari.

Come i precedenti quattro CD musicali del gruppo, anche il ricavato di questo sarà interamente devoluto a BastapocoOnlus per la raccolta fondi destinati al sostegno di alcuni progetti a scopo benefico quali l’assistenza domiciliare a persone sul territorio affette da patologia oncologica in fase avanzata di malattia e “Life to life”, che prevede l’organizzazione di giornate di vita normale offerte in riviera a bimbi oncologici provenienti da centro specializzati del Nord Italia.

BastapocoOnlus di Albenga è un’associazione di volontari che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti. Visual Scuola di Arti grafiche e Audiovisive con sede ad Albenga invece si propone di formare giovani professionisti nei settori creativi con percorsi formativi simili all’esperienza “a bottega”, finalizzati a ricreare la realtà, a volte problematica, del mondo del lavoro. I docenti sono tutti professionisti in attività.

La collaborazione tra Visual School e Bastapoco, due realtà radicate sul territorio, è nata spontaneamente e i ragazzi della scuola, supportati dai docenti, si sono dimostrati entusiasti di poter mettere a disposizione della Onlus le loro competenze artistiche per realizzare le illustrazioni, le fotografie e le grafiche del Cd e il video che verrà presentato in anteprima sabato 19 maggio alle 18,30 nel salone di Palazzo Scotto Niccolari.

Durante l’evento verrà presentato il nuovo sito della Onlus www.onlusbastapoco.it e il programma del Bastapoco Festival, giunto alla sua settima edizione che si terrà, come da tradizione, nella bellissima cornice del parco Villafranca di Garlenda. Tre giorni, dal 22 al 24 giugno, di buona cucina, musica, sport e solidarietà. A seguire rinfresco nella terrazza di Palazzo Scotto Niccolari, nel bellissimo centro storico di Albenga. L’evento è rivolto alla cittadinanza e aperto a tutti coloro che avranno piacere di intervenire.