Basket: l’APS vince la bella, elimina Marola e approda alla finale regionale

Vado Ligure. L’Amatori Savona gioca una gara solida e approda con merito alla finale regionale che la vedrà protagonista con la vincente di gara 3 tra San Terenzo e Aurora Chiavari, che si gioca questa sera.

Le ragazze vadesi entrano in campo con un piglio diverso rispetto alla trasferta di Marola di domenica scorsa e magicamente giocano una pallacanestro a loro congeniale, fatta di contropiedi e di abnegazione difensiva. Se poi ci mettiamo che Dagliano e Lanari tirano con ottime percentuali dalla lunga distanza, attaccare la zona di Marola (120 minuti in tre gare) risulta decisamente più facile.

L’inizio è equilibrato con le pappagalline che producono in attacco ma riescono a tenere Marola in partita grazie ad un paio di distrazioni difensive che regalano facili canestri a Mori. Una volta capito cosa fare sull’esterno amaranto, l’Amatori non si volta più indietro e il secondo quarto produce il primo strappo deciso alla gara, con Lanari e Dagliano a bucare la retina e Cambiaso a francobollare l’unica spezzina in grado di produrre punti.

Anche Poggio alla terza gara riesce a prendere le misure a Morselli e la limita moltissimo. Inaridita nelle fonti produttive Marola si sgonfia pian piano. Si va all’intervallo lungo con le biancorosse avanti 35 a 19 e con Demattei e Zappatore che danno un ottimo contributo alla causa vadese.

Le ragazze del presidente Mazzieri iniziano di gran carriera anche il terzo quarto e di fatto chiudono la pratica del referto rosa, concedendosi il lusso di un ultimo quarto decisamente tranquillo.

Ora via alla finale: gara 1 ci si augura che possa giocarsi già venerdì 18 maggio al Geodetico, con orario ancora da concordare, prima che le terribili ragazze biancorosse volino a Battipaglia per le finali nazionali Under 18.

Il tabellino di gara 3 di semifinale della Serie C femminile:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Marola 69-38

(Parziali: 17-11; 35-19; 52-24)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Mata 2, Lanari 15, Franchello 2, Dagliano 15, Zappatore 10, Cambiaso 7, Poggio 10, Raineri, Demattei 8. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Basket Marola: Ravenna 4, Sturlese, Sani 2, Mori 13, Martini ne, Parolisi ne, Bellettini, Pierleoni ne, Frantulli 6, Mondini 6, Valle ne, Morselli 7. All. P. Martini, ass. Ravenna.

Arbitri: Metti e Mariani (Genova).