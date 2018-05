Basket Ceriale: l’Under 16 e l’Under 15 approdano in semifinale regionale

Ceriale. Continua il momento positivo per le giovanili del Basket Ceriale: oltre all’Under 16, infatti, anche l’Under 15 si qualifica per la semifinale regionale con un record stagionale ad ora di 39 vittorie su 40 partite.

Gli Under 16 si sono imposti piuttosto agevolmente sulla Pallacanestro Vado, vincendo entrambi gli incontri senza particolari patemi; tutta un’altra storia invece per gli Under 15 che contro il Tigullio hanno sì vinto entrambi gli incontri, ma dovendo sudare sia all’andata che al ritorno.

I risultati:

Under 16

Ceriale – Vado 70-41

Vado – Ceriale 54-80

Under 15

Ceriale – Tigullio 65-45

Tigullio – Ceriale 77-82

“Questa stagione sta andando oltre le più rosee aspettative – dichiara coach Pietro Romano -. Ad inizio anno sarebbe stato decisamente ottimistico pensare di poter arrivare a metà maggio ed essere ancora in corsa per entrambi i campionati. Grande merito alla determinazione dei ragazzi, e segno che il progetto che vede coinvolti anche il Basket Albenga e il Centro Minibasket Le Torri ha una valenza importante. Ora affronteremo le migliori squadre della regione orgogliosi di essere ormai anche noi una bella realtà, speriamo di continuare a vedere la palestra piena di ragazzi e appassionati“.

Primo appuntamento domenica 13 maggio proprio in casa a Ceriale alle ore 18, quando gli Under 16 affronteranno il My Basket Genova per l’andata della semifinale.

Ecco i ragazzi che fanno parte del gruppo 2002/2003: Andreella Simone, Ansorena Davide, Basso Giacomo, Caprioglio Luca, Cerrato Matteo, Falco Davide, Giuliano Matteo, Incardona Mirko, Magaletti Francesco, Minetto Gregorio, Oliveri Emanuele, Parodi Samuele, Ricciardi Alessio, Rizzoli Lorenzo.

Nel frattempo anche i ragazzi del gruppo Under 13 entrano nel vivo della loro stagione, con la squadra frutto della bella collaborazione con la Pallacanestro Alassio che sta affrontando i quarti di finale del proprio campionato e che, dopo aver vinto giovedì in gara 1 con Chiavari, dovrà replicare mercoledì prossimo per agguantare anch’essa la semifinale regionale di categoria.