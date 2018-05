Cairo Montenotte. La pioggerellina e le Alpi hanno fatto da cornice alla lunga trasferta ad Aosta del Baseball Cairese, che prosegue la striscia positiva imponendosi 13 a 6 sui padroni di casa.

I valbormidesi si schierano con il solito Baisi sul monte in batteria con Marenco dietro al piatto, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, in terza Bloise, interbase Bellino, esterno sinistro Zaharia, al centro Sechi e a destra Scarrone.

Buona la partenza dei biancorossi con Sechi e Marenco spinti subito a punto da Sequera e Torello, ma la reazione immediata dell’Aosta, che segna tre punti nella successiva ripresa, spegne subito gli entusiasmi. Baisi però non si smentisce, recupera le forze e dal monte domina le mazze avversarie, realizzando complessivamente dodici strike out.

La partita prosegue incerta tra alcune nuvole minacciose, ma quando si arriva al quarto inning la Cairese spinge sull’acceleratore e segna sette punti; il via lo dà Bloise che si guadagna una base su ball, a seguire una lunga striscia di valide da parte di Sulsenti, Bellino, Sechi, Marenco e Sequera, per chiudere la striscia proprio Bloise piazzerà la volata di sacrificio con l’ultimo punto della ripresa.

Il vento è ormai a favore dei valbormidesi, che riusciranno anche a stroncare un ennesimo tentativo di rimonta dei padroni di casa, fermandoli a soli tre punti ed evitando loro di avvicinarsi di più, complice la prova sul monte del giovane Versari, chiamato da Pascoli a chiudere la partita. Prima dell’ultimo out c’è spazio per un fuoricampo di Marco Sechi, veterano e trascinatore instancabile della squadra biancorossa.

L’intergirone, dove i cairesi hanno dimostrato di iniziare ad ingranare, sta per terminare: l’ultimo impegno domenica prossima, davanti al pubblico di casa, contro i Desperados di Torino.

Riprende la corsa della Cairese nel campionato Under 12, in trasferta a Calvari, casa dei delfini di Chiavari, dove i giovani biancorossi si impongono con il risultato di 19 a 8.

La Cairese si dispone in campo con Bruno sul monte, Poddine dietro al piatto di casa base, Giuria in prima base, Rozio in seconda, Raddi in terza, Garra interbase e in campo esterno Toffanello, Chiarlone e Mendola.

I biancorossi partono forte segnando tre i punti alla prima ripresa, grazie a Giuria, Garra che mette a segno un doppio e a Raddi con una valida. Il Chiavari reagisce e segna un punto ma sul monte Bruno trova il ritmo e con determinazione imbriglierà le mazze effettuando ben sette eliminazioni al piatto. In attacco sono particolarmente ispirati: Bruno, due doppi, Garra un doppio e due valide. Nella terza ripresa i Dolphins segnano tre punti sfruttando il calo del partente Bruno e si portano sul 11 a 4; a questo punto la Cairese manda Chiarlone sul monte che chiude egregiamente il quarto inning con tre eliminazioni al piatto.

Nel quarto inning viene rivoluzionata la formazione dei valbormidesi, Raddi va a ricevere, Chiara va all’esterno e Rosso in seconda base. La filosofia delle due società e la lungimiranza dei dirigenti fa si che la partita a Calvari prosegua piacevolmente, corretta sia in campo sia fuori: nel dopo partita è stata organizzata dalla società padrona di casa una mangiata finale a suggellare una splendida giornata di sport e amicizia. In questo weekend si riposa e il campionato riprenderà domenica 10 a Finale Ligure contro i Cubs.

Una Cairese troppo poco concentrata cede al Sanremo nella categoria Under 15. La formazione partente è così disposta: sul monte Ariaudo coadiuvato da Castagneto a ricevere, in prima base Angoletta, Franchelli in seconda, in terza Andrea Torterolo, in interbase De Bon, in esterno Bussetti, Davide Torterolo e Zanola.

La gara resta in equilibrio all’inizio, per i primi tre inning il punteggio rimane fermo sull’uno a uno ma da questo punto in poi si perde il filo del gioco, un errore all’esterno permette al Sanremo di segnare tre punti e di iniziare a prendere il largo. La partita sfugge di mano ai biancorossi che riescono a riprendersi troppo tardi, tentando di riaprire i giochi ma senza riuscire a recuperare effettivamente un risultato ormai troppo largo. Il tabellone dirà 12 a 6 per il Sanremo al termine del match, nonostante lo stesso numero di battute valide messe a referto. I biancorossi pagano a caro prezzo la poca attenzione in difesa. Da segnalare però il buon impatto dalla panchina di Buschiazzo e Cavallo, l’alternanza sul monte di Pepino, Castagneto e De Bon.

La prossima settimana ci saranno i Cubs ad aspettare i cairesi sul campo di Finale Ligure, con la necessità di riuscire a cambiare l’approccio alla partita, soprattutto in fase difensiva, in modo da sfruttare in maniera positiva anche quest’ultima prestazione.

Nelle foto: il saluto di Chiavari e Cairese Under 12; le formazioni di Chiavari e Cairese Under 12; il saluto con le Alpi sullo sfondo della Serie C; la formazione cairese ad Aosta.