Cairo Montenotte. Esordio casalingo domenica 6 maggio per la Cairese che coincide con la prima attesa vittoria in campionato, contro i Genova Rookies.

In campo confermata la formazione solita alla ricerca di rivalsa: con Baisi e Marenco in batteria, Sequera in prima base, Bloise in terza, in seconda Sulsenti, interbase Bellino, gli esterni partendo da destra sono Sechi, Scarrone e Gandolfo, battitore designato Torello. La Cairese parte bene e segna sette punti nelle prime tre riprese capitalizzando le valide di Bellino, Sechi, Marenco, Sulsenti e Torello, mentre in difesa Baisi non concede nulla eliminando tredici giocatori al piatto in soli sette inning. La partita scorre veloce e si giunge all’ottava ripresa con i padroni di casa che sfiorano la manifesta lasciando due corridori in base con il punteggio di 9 a 0.

Foto 3 di 3





Sale sul monte Versari e il manager cambia la formazione inserendo Carpentieri, Sivori, Baldi e Zharian che fa il suo rientro dopo l’infortunio; bene i primi due out, ma la difesa non riesce a chiudere un doppio gioco facile e il Dio del baseball, al quale non piacciono queste leggerezze, subito punisce, infatti Estrada spedisce la palla oltre la recinzione, un fuoricampo che vale due punti. Gli ospiti trascinati dall’ex di turno accennano una rimonta e toccherà a Buschiazzo salire sul monte per fermare gli avversari sul punteggio di 9 a 5.

Domenica 13 maggio ancora un impegno casalingo contro i Genova Brothers, squadra ostica e preparata, primi nel loro girone.

Per quanto riguarda il campionato Under 15, sabato 5 maggio in quel di Sanremo i cairesi hanno fallito l’aggancio al primo posto in classifica, perdendo contro i padroni di casa, che sono riusciti a contenere l’assalto biancorosso.

La Cairese scende in campo così: De Bon sul monte, Davide Torterolo a ricevere, Angoletta in prima base, Franchelli in seconda, Pepino in terza, Andrea Torterolo in interbase, esterni da sinistra Cavallo, Castagneto e Bussetti. I valbormidesi segnano subito tre punti spinti a casa da Angoletta e Pepino lasciando però altri tre uomini in base. I padroni di casa rispondono con convinzione e capovolgono il risultato travolgendo gli ospiti e al terzo inning.

Il punteggio diviene 14 a 3 per i matuziani. La reazione biancorossa arriverà, ma in ritardo rispetto alla durata della partita: non basteranno le ultime due riprese a ribaltare il risultato. I biancoblù si aggiudicano l’incontro con il punteggio di 18 a 11.

Sarebbe servita la miglior Cairese per cercare di insidiare i rivieraschi a casa loro; con una prestazione così poco convinta e discontinua non si poteva pensare di fare il risultato: sette gli errori difensivi e dieci i corridori rimasti in base sono troppi, ma rappresentano uno spunto sul tipo di allenamento da fare in settimana, lavorando soprattutto per mantenere il gruppo concentrato per tutta la durata della partita. In ogni caso, il Sanremo ha dominato l’incontro e consolidato il meritato primato in classifica.

Lunedì 14 maggio la Cairese tornerà a giocare in casa contro i Cubs di Albisola alle ore 18.

Nelle foto: la formazione cairese seniores al completo, la Cairese al saluto; time-out sul monte della Cairese Under 15.