Cairo Montenotte. Nella quarta giornata di campionato di Serie C la Cairese affronta il Mondovì: i biancorossi partono bene in attacco piazzando subito due uomini in base, ma poi non riescono a concretizzare; più efficaci, al contrario, i padroni di casa che segnano subito due punti nella prima ripresa, complice una partenza difficile del lanciatore Baisi che sarà comunque il migliore in campo.

Il punteggio rimane invariato sino alla settima ripresa. Baisi, ancora una volta impeccabile, sfiora il complete game chiudendo il settimo inning con tre eliminazioni al piatto; sempre al settimo la reazione biancorossa in attacco: Marenco batte due punti a casa pareggiando l’incontro.

Nel corso dell’ottava ripresa i piemontesi spingono ancora e mettono due uomini in base; Buschiazzo sul monte reagisce eliminando a casa il quarto in battuta e poi, come da manuale, fa battere in doppio gioco; sembra fatta, ma l’arbitro non la pensa così e decide che il corridore in prima è salvo e il Mondovì allunga e segna due punti.

Nell’ultima ripresa Bellino raggiunge salvo la prima base, ruba la seconda ed è battuto a casa da Sechi, ma la reazione biancorossa si ferma qua. Nonostante l’amarezza la partita dà indicazioni positive: buona la prova collettiva in difesa, come sempre spettacolare la prestazione di Baisi, buona la prova di Buschiazzo. Resta comunque il problema in attacco troppo poche le valide e ben undici i corridori lasciati sulle basi.

La squadra cairese sta crescendo e domenica 6 maggio giocherà contro i Genova Rookies, nell’esordio casalingo: il pubblico potrà essere l’arma in più.

Per il campionato Under 15 sulle alture di Genova, nel campo di Vallebona a Bavari, la Cairese sabato ha ripetuto la buona prestazione dalla settimana precedente battendo per 21 a 7 i Genova Rookies.

Lo staff tecnico decide di far partire sul monte il rientrante De Bon coadiuvato da Davide Torterolo a ricevere, Bussetti in prima base, Franchelli in seconda, Pepino in terza; in interbase Andrea Torterolo, in esterno Castagneto, Ariaudo e Leoncini. Si parte con il botto: 4 a 0 nella prima ripresa con doppio di De Bon, base su ball a Franchelli, triplo di Davide Torterolo e valida di Ariaudo che batte a casa il quarto punto.

L’inerzia offensiva non si placa e l’attacco segna dieci punti nelle due riprese successive. I padroni di casa tentano una reazione e nella seconda ripresa segnano quattro punti approfittando di un calo del partente biancorosso. Si cambia la batteria: Leoncini a ricevere e a lanciare Buschiazzo, in esterno entrano Calaparo e Zanola, quest’ultimo autore di una bella valida.

La partita finirà con il punteggio di 21 a 7 per i cairesi. Oltre a De Bon e Davide Torterolo, in attacco si sono distinti Franchelli, Bussetti e Ariaudo con due valide a testa, mentre in difesa molto bella l’eliminazione al volo di Pepino contro la rete in foul ball.

Sabato 5 maggio i cairesi avranno l’opportunità di riaprire il campionato a Sanremo contro la capolista; inizio alle ore 16.

Nel campionato Under 12 i ragazzi cairesi continuano la striscia positiva e chiudono il girone di andata imbattuti. Domenica è toccato all’Albisole Cubs cedere dopo una bella partita combattuta.

La Cairese si schiera con Bruno sul monte e Poddine a ricevere, Giuria in prima, Rosso in seconda, Raddi in terza, Garra interbase, esterni: Toffanello, Rozio e Lombardo. Si parte bene, la difesa è molto concentrata e non concede niente per due riprese: Bruno incontenibile due eliminazioni al piatto e tre assistenze in prima per lui; in attacco Garra batte valida, base su ball per Lombardo e Rozio e con le valide di Rosso e Bruno sono quattro punti segnati al primo inning. Nel terzo inning un punto per parte porta a 5 a 1 il risultato per i padroni di casa.

Come sempre il quarto inning segna il tempo delle sostituzioni: entrano Secci, Sciandra e Chiara in esterno, mentre sul monte sale Garra e a ricevere Raddi. Garra contiene la razione dei rivieraschi elimindone quattro al piatto subendo tre punti, ma al quinto inning il doppio di Giuria trascina i biancorossi: segnano Poddine, Giuria e Garra ed è fatta, la matematica sancisce la vittoria della Cairese.

Risultato finale 8 a 6 per i valbormidesi che solitari in testa alla classifica possono godersi le giornate di riposo. Prossimo impegno a Cairo domenica 20 maggio contro il Sanremo.

Nelle foto: la Cairese e i Cubs Under 12; la panchina dell’Under 15 a Bavari; Baisi e Sulsenti in panchina.