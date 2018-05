Bandiere Blu, il sindaco di Alassio promette: “Nei prossimi 5 anni arriverà”

Alassio. “Nel nostro secondo mandato amministrativo alla guida della Città, Alassio riuscirà a ottenere la ‘Bandiera Blu’”. E’ la promessa del primo cittadino Enzo Canepa, sindaco di Alassio, e di Angelo Vinai, assessore all’ambiente, commentando la notizia del conferimento del riconoscimento a molte realtà liguri della certificazione Fee (Foundation for Environmental Education) che certifica l’eccellenza e la pulizia del mare.

“Il nostro territorio ha pagato per decenni le scelte sbagliate di amministrazioni che poco o nulla hanno fatto sotto l’aspetto della depurazione delle acque” proseguono sindaco ed assessore alassini.

“La nostra Amministrazione è stata la prima a dare il via al cantiere per l’impianto rotostacciatore di Sant’Anna, un passo in avanti fondamentale per un’opera attesa da tempo: nei prossimi anni potremo proseguire il lavoro avviato e finalmente garantire alla Città il completamento del ciclo della depurazione scongiurando probabili salatissime sanzioni ed ottenere, finalmente, la Bandiera BluW concludono Canepa e Vinai.