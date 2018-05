Bandiera Blu per il porto di Alassio, Melgrati: “Prestigioso e importante riconoscimento”

Alassio. “E’ dal 2006, immediatamente dopo l’ampliamento e la ristrutturazione, avvenuti quando ero sindaco della città di Alassio, che al Porto di Alassio e alla soc. Marina di Alassio, che lo gestisce, viene assegnata la Bandiera Blu europea, simbolo di livello di eccellenza per i servizi offerti agli scali diportistici”. Lo afferma il candidato sindaco alassino Marco Melgrati, che commenta il riconoscimento ottenuto dalla Marina di Alassio.

“Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore e tutto il personale amministrativo e tecnico che ogni giorno, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, garantisce un servizio di qualità e di eccellenza nel porto di Alassio”.

“Non è un riconoscimento scontato, tanto è vero che il porto di Loano quest’anno ha perso questo ambito riconoscimento. Questo è sinonimo di applicazione, attenzione e capacità di adeguamento e rinnovamento del personale della società Marina di Alassio e del Suo socio e partner, il Circolo Nautico al Mare, antico e prestigioso sodalizio, che negli anni ha fatto la storia della vela sportiva italiana”.

“Pensare di accorpare la Marina di Alassio a altre società in deficit del Comune per fare “cassa comune” è sicuramente un suicidio politico e amministrativo. Cercheremo in ogni modo di fermare questa idea pericolosa e deleteria” conclude Melgrati.