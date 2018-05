Andora. Soddisfazione per il Porto di Andora che ha conquistato ancora una volta la Bandiera BLU, prestigioso riconoscimento conferito in questi giorni dalla Fee, la Foundation for Environmental Education.

“Il vessillo sventola ininterrottamente sul nostro approdo turistico dal 1987. La Bandiera Blu è un simbolo di rispetto del mare per eccellenza, ma in questi ultimi anni ci siamo impegnati per implementare e modernizzare le procedure quotidiane a servizio dei diportisti e a tutela dell’ambiente – spiega l’avvocato Francesco Bruno, Presidente dell’A.M.A., la società multiservizi del Comune di Andora che gestisce con successo l’approdo turistico con il solarium, la farmacia comunale e la spiaggia libera attrezzata -. Con orgoglio posso dire che per la prima volta l’A.M.A. ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 che ci impegna dare i nostri servizi con precise procedure e a promuovere comportamenti virtuosi fra tutti coloro che entrano in contatto con la realtà del porto e delle strutture che gestiamo. Molte le iniziative di salvaguardia ambientale promosse anche con le scuole, realizzate con le associazioni che operano nel porto e con il prezioso aiuto della FEE che ha consegnato a tutte le scuole di Andora la Bandiera Verde di Eco-Scholls. Un prestigio obiettivo raggiunto grazie al grande impegno delle insegnanti di tutte le scuole andoresi che, dalle materne alle medie, vantano una lunga tradizione nel realizzare lavori di ricerca e sensibilizzazione sul mondo del mare”.

Foto 2 di 2



Il porto che ha raggiunto il traguardo dei 50 anni ed è uno dei pochi approdi liguri a essere vicino al centro abitato e commerciale. L’.A.M.A. ha arricchito il porto con il solarium, con accesso diretto al mare, che ha avuto un notevole successo e la centrale Spiaggia Libera Attrezzata, accessibile anche alle persone disabili che possono fare comodamente il bagno in mare grazie al servizio del tiralò.