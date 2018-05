Banca Carige, 134 dipendenti passano ad una partecipata di Ibm

Liguria. Banca Carige ha chiuso oggi l’operazione di cessione del sistema informativo del gruppo a Ibm: dal 1 giugno le strutture, compresi 134 dipendenti, saranno conferite ad una newco partecipata all’81% da Ibm e al 19% da Banca Carige.

Il corrispettivo della transazione per Banca Carige è pari a 10,7 milioni, spiega in una nota la banca genovese, con impatti positivi sul Tco stimati in circa 40 milioni nell’arco del Piano Industriale 2017 2020.

Grazie alla collaborazione con Ibm, Banca Carige potrà avvalersi “della specializzazione e della capacità d’investimento di un leader mondiale nel settore dello sviluppo di tecnologie informative avanzate – si legge in una nota del gruppo bancario – e raggiungere standard elevati di efficienza e competitività dei propri sistemi digitali”.