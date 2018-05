Auto ribaltata a Savona, due feriti

Savona. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 in largo De Meo a Savona, non distante dal Valloria. Secondo quanto appreso, per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa e della Croce Bianca di Savona, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre dall’abitacolo i due occupanti del mezzo. Stando alle prime informazioni sembra che non abbiano riportato ferite e traumi di grave entità e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari sono stati trasportati per accertamenti medici al vicino ospedale San Paolo di Savona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i riscontri del caso sull’auto capottata.