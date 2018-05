Ato idrico savonese, Melis (M5S): “Scelta saggia, unica strada possibile”

Savona. “Allo stato attuale l’approvazione, da parte dei sindaci, dell’Ato idrico savonese rappresenta la scelta più saggia e condivisibile, che evita scenari ben peggiori come il commissariamento e la messa a gara”. Lo afferma il consigliere regionale del M5S Andrea Melis, commentando l’approvazione del Piano d’Ambito savonese che dovrebbe portare a breve all’individuazione di un gestore unico per acqua e depurazione.

“Massimo rispetto per i comuni che hanno espresso perplessità, ma la realtà è che con questo passaggio possiamo avere la forza per concludere quelle opere infrastrutturali per la depurazione che ancora mancano al nostro territorio” aggiunge.

“Ora si proceda rapidamente alla fusione delle società coinvolte e all’accorpamento verso una vera e completa gestione in house dell’intero Ato costiero savonese, mettendo da parte gli eventuali campanilismi, che in questa fase rischiano di essere solo controproducenti” conclude Melis.