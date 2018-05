Savona. Meeting di Primavera con clima invernale per il tradizionale primo maggio a Mondovì. Trasferta positiva per l’Atletica Arcobaleno Savona.

In grande spolvero la velocista Debora Nemin (che è residente proprio a Mondovì ed è cresciuta nella locale società di atletica prima di giungere in prestito all’Arcobaleno per questa stagione 2018) che si è imposta in maniera netta sui 150 correndo in 18″74.

Sicuramente già “in palla” anche l’ostacolista Francesco Rebagliati che si è aggiudicato con una azione molto fluida ed efficace la gara dei 200 ostacoli nel tempo di 25″47.

Sfiorato il terzo oro dallo sprinter Luca Biancardi che ha vinto la propria serie correndo in un positivo 16″41, ma è stato scavalcato dal piemontese Alessandro Falchetto che in altra serie ha corso in 16″32.

Ben l’allieva Siria Zemma (150 corsi in 20″11) e buone prove anche per gli altri due componenti la pattuglia savonese (Anna Raggio schierata sui 150 e Giovanni Vadalà in gara sui 300).