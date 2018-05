“Atene, andata e ritorno”: pittrici savonesi dalla Grecia a Carcare

Carcare. Sabato 19 maggio alle ore 18 a Carcare è stata inaugurata, presso Problem Solving, una bella collettiva pittorica dal titolo “Atene, andata e ritorno”.

L’esposizione, che sarà visitabile fino a fine maggio, contiene le opere di: Laura Di Fonzo, Cecilia Cossetta, Monica Porro, Martina Lagorio, Rossella Bisazza, Cecilia Cavicchini; opere che sono state esposte ad Atene presso l’Area di Technopolis durante il Festival delle due culture e in particolare nella mostra collettiva “Dialoghi” a cui le giovani pittrici, uniche italiane, sono state invitate da Giovanni Albino, tramite l’associazione QuiArte.

Sabato, nonostante il temporale, si è tenuta l’inaugurazione della mostra, con una discreta partecipazione di pubblico. Durante la stessa sono intervenuti Giorgia Ugdonne e Christian De Vecchi in rappresentanza del comune di Carcare e Francesco Parisi da parte del QuiArte; non è mancato un breve intervento delle artiste per ricordare e ringraziare gli artisti greci che le hanno accolte ad aprile e Giovanni Albino e Luisiana Ferrante, che sono stati davvero preziosi nell’organizzazione di “Dialoghi” ad Atene.

Chi andrà a visitare la mostra potrà vedere sia i dipinti portati in Grecia, che alcune foto dei posti bellissimi in cui sono stati esposti, nonchè alcune foto fatte con gli artisti greci. La particolarità delle opere è che sono state realizzate su stoffa e pensate per essere trasportate in valigia. “Un grazie in particolare va a Simona Schinca e Ginevra Astesiano – dicono gli organizzatori – che sono state motore di questa esposizione e hanno voluto fortemente portarla in Val Bormida”.