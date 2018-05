Savona. Si è svolto nel weekend il quarto trofeo san Matteo a San Bartolomeo di tiro con l’arco: buona le prestazione degli Arcieri granatiere, che ottengono ben due podi.

Secondo posto nella prova Under 20 nell’arco nudo per Arath Balesteros Vallejo e per Arianna Salerno, che ottengono un podio alla loro prima gara nella categoria.

Fuori dal podio ma nella top ten gli over 20 presenti alla gara di domenica 13: sesto Tiziano Marconcini, noni Alessandro Giacchino ed Ezio Ferraris, tutti e tre al tiro con l’arco nudo.