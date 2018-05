Savona. Un weekend di grande interesse per gli Arcieri granatiere, che hanno collezionato buone prestazioni in più manifestazioni, portando a casa anche alcuni importanti podi.

Il 19 maggio a San Bartolomeo al mare si è svolto il Trofeo Pinocchio Fitarco: gli Arcieri granatiere hanno tirato con arco nudo, mentre molti dei rivali hanno scelto l’arco olimpico. Nei Giovanissimi podio per Daniele Fiorito, terzo, e tredicesimo posto per Matteo Vassallo. Quinta piazza, invece, per Beatrice Tarantini.

Foto 3 di 12























Nella categoria Seconda media, invece, quarta piazza per Dario Zunino tra i maschi, quinto per Eleonora Balcon e sesto per Miryam Becco tra le femmine.

Domenica 20, invece, a Sestri Levante si è svolta una prova 3D su 24 postazioni, con il terzo posto di Mirco Zunino, il settimo di Tiziano Marconcini, il sedicesimo di Bruno Li Calsi.