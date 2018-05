Stella. Domenica 29 aprile si è svolta una gara sui 70 metri a Montesegale, in provincia di Pavia, e la prestazione degli Arcieri 5 Stelle è stata di quelle memorabili.

Nella classe Seniores maschile, al termine di una bellissima gara, secondo posto assoluto per Saber Ben Fekih Ali, battuto solo in finale dall’olimpionico Michele Frangilli al termine di uno scontro tiratissimo. Ben Fekih si è rifatto nella competizione a squadre dove ha ottenuto il primo posto con i compagni Marco Astegiano e Antonio Lamberti.

Foto 2 di 2



Tra i Master quarto posto assoluto per Piero Merlone che ottiene con i compagni Emanuele Gibaldo e Aldo Zuffi l’argento tra le squadre.

Vittoria assoluta nel femminile per Giulia Delfino, in gran spolvero durante tutta la gara, e bronzo per Veronica Zuffi. Le due atlete degli Arcieri 5 Stelle, con la compagna Marta Aschero, hanno ottenuto il successo a squadre.

Nelle foto: il podio Juniores femminile (da sinistra Zuffi, Delfino e Aschero) e la squadra Master maschile sul secondo gradino del podio (da sinistra Zuffi, Gibaldo e Merlone).