Arcieri 5 Stelle: pokerissimo al Trofeo Pinocchio

Savona. Si è svolta sabato 19 maggio a San Bartolomeo al Mare la fase estiva del Trofeo Pinocchio che valeva come qualifica regionale per accedere alla finale nazionale che si svolgerà ad Ascoli Piceno sabato 16 e domenica 17 giugno.

Per i giovani atleti degli Arcieri 5 Stelle è stata una giornata perfetta. Tra le ragazze delle Elementari Lucia Elena ha ottenuto la vittoria e la qualificazione con un gara perfetta senza una sbavatura, sempre in testa sin dalla prima freccia.

Tra i ragazzi di Prima Media secondo posto che vale il pass per Ascoli Piceno per Gabriele Marzocca, anch’egli sempre concentrato e sul pezzo per tutta la gara. Già qualificata, avendo vinto la fase invernale, Federica Naso, tra le ragazze Seconda Media, ha comunque vinto la gara legittimando la sua presenza ad Ascoli.

Infine, gara al cardiopalma per Filippo Garino, anch’egli nella categoria ragazzi Seconda Media, con tutta la seconda parte in un’altalena di punteggi fino all’ultima serie di frecce che lo ha visto prevalere di un solo punto su Albano Kume degli Arcieri Borghetto; punto che vale anche per Filippo la qualificazione ad Ascoli.

Grandissima emozione per il tecnico degli Arcieri 5 Stelle Giorgio Briozzo che a fine gara ha ringraziato uno ad uno i suoi atleti per le ottime prestazione e con soddisfazione ha dichiarato che l’impegno che tutti hanno messo durante tutto l’inverno è stato premiato con questa eccellente prova ed il fantastico risultato finale.

Nella foto: davanti da sinistra Gabriele Marzocca e Lucia Elena; dietro da sinistra Federica Naso, Giorgio Briozzo, Ermete Mendau, Filipo Garino.