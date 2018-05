Arbitro aggredito a Millesimo, l’SC Corigliano attacca: “Nessuna aggressione fisica, ma solo verbale”

Millesimo. Non si placano le polemiche e gli strascichi velenosi scaturiti a seguito del torneo internazionale Città di Carcare sul campo di Millesimo, che ha visto l’aggressione all’arbitro Michele Russo, della sezione di Savona, colpito al volto al termine della partita tra Crystal Palace e Corigliano.

A seguito dell’episodio, il comitato organizzatore ha deciso di classificare all’ultimo posto nel torneo, per responsabilità oggettiva, l’SC Corigliano, mentre l’aggressore R.G., quarantasettenne calabrese, è stato denunciato alla Procura di Savona. E in riferimento all’accaduto è arrivata oggi anche una comunicazione ufficiale da parte della stessa società calcistica che, non solo ha voluto ribadire la sua completa estraneità ai fatti, ma che ha voluto anche smentire le notizie relative all’aggressione fisica ai danni dell’arbitro.

“L’Asd Sporting Club Corigliano, – hanno fatto sapere dalla società, – ritiene doveroso puntualizzare la propria posizione sull’accaduto, ed evidenziare di essere parte lesa, e non l’artefice, diretta o indiretta, della relativa vicenda”.

“Ribadisce con fermezza la sua totale estraneità ai fatti riportati, ed in particolare rimarca che nessun addebito può essere fondatamente mosso ad un suo atleta, dirigente o tecnico, non essendosi peraltro consumata nessuna aggressione fisica ai danni dell’arbitro direttore dell’incontro Cristal Palace – Corigliano. In realtà, si è purtroppo registrato, e già più volte condannato, il gesto riprovevole ma isolato dell’aggressione verbale perpetrata da uno sprovveduto tifoso al seguito, del quale la nostra società si è nondimeno prontamente scusata”.

“Urge tuttavia precisare che in 24 anni di onorata attività, questa associazione Sportiva (scuola calcio ‘Elité’) non si è mai macchiata di alcun episodio di rilievo disciplinare, ben distinguendosi per il rispetto delle regole di lealtà e civiltà sportiva e comportamentale. Si resta attoniti per il polverone sollevato che ha gravemente leso l’immagine e la visibilità nazionale meritoriamente conquistati, a tutela della quale si riserva di adire le vie legali in ogni sede a tanto istituzionalmente preposta”.

“Tiene a precisare, in ogni caso, che nella sommaria ricostruzione del fatto, comunque fermamente condannato, non si è compiutamente monitorato l’operato del dirigente arbitrale che, nel corso del suddetto incontro, si è fatto lecito rivolgere ai giovanissimi calciatori ripetuti epiteti offesivi, razzisti, volgari, inqualificabili ed impronunciabili, e che, a seguire l’aggressione verbale subita dall’isolato tifoso. ne ha inopinatamente ampliato gli effetti, fino ad ‘estenderne’ addirittura le ricadute nella sua sfera fisica”, hanno concluso dall’SC Corigliano.