Ape a fuoco in via Bresciana a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Intervento ieri sera da parte dei vigili del fuoco del distaccamento savonese per un’ape a fuoco in via Bresciana a Savona. L’allarme è scattato poco dopo le 22:00, quando il mezzo ha iniziato a prendere fuoco sprigionando un denso fumo, avvertito nella zona.

Immediata è scattata la chiamata ai pompieri che in breve tempo sono arrivati sul posto e hanno domato il rogo, prima di conseguenze peggiori: il mezzo è andato distrutto dalle fiamme.

Restano ancora da appurare le cause dell’incendio: non di esclude l’origine dolosa così come la natura accidentale delle fiamme. Sono ancora in corso accertamenti per capire i motivi che hanno sprigionato le fiamme.