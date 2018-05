In anteprima il nuovo video della cantante Rosmy girato sulla spiaggia di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Finalmente, dopo tanta attesa, è uscita la nuova canzone “Inutilmente” della cantante Rosmy, girato nella spiaggia Free Beach a Pietra Ligure. Il video, che accompagna il singolo dell’artista, è stato prodotto e realizzato da Blend Group, con la regia di Massimo Nota.

La canta lucana Rosmy, prestigioso premio “Mia Martini” nel 2016 e dopo il successo della canzone “Trema pure la città” al Festival di Sanremo, aveva scelto proprio Pietra Ligure come località per il suo nuovo video, ed in particolare la spiaggia del chiosco “San Pietro” free beach come location ideale per le riprese.

L’idea era nata dopo un soggiorno di qualche giorno a Pietra Ligure durante la scorsa estate, con i titolari del chiosco che le avevano proposto di tornare sulla spiaggia pietrese per girare il nuovo video. E così la cantante aveva accettato di buon grado, anche con l’ok del produttore.

E dopo le riprese ecco l’uscita ufficiale del video e della canzone della cantante, uno dei talenti vocali più seguiti del panorama musicale italiano. Nel 2016 il successo con la canzone “Tra nuvole e sole” apprezzato per la sua originalità musicale e valenza sociale. Con il singolo successivo, “Un istante di Noi” si aggiudica il Primo posto al Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa” e il premio speciale “Miglior Brano Radiofonico”.