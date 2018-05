Andora. Successo per la serata al Palazzo Tagliaferro di Andora con Dado Moroni, Aldo Zunino e Rodolfo Cervetto Trio, che, in collaborazione con il Comune di Andora, hanno dato vita ad un concerto sulla storia del Jazz in occasione dell’ International Jazz Day 2018.

Dado Moroni Ex enfant prodige della musica jazz, è uno dei pianisti più apprezzati a livello internazionale. A partire dai suoi primi passi nella scena jazz di New York fino ai numerosi premi ricevuti, il genovese Dado Moroni riesce a coinvolgere il pubblico mettendo nella sua musica sempre una carica travolgente.

Foto 3 di 3





Rodolfo Cervetto un musicista carismatico e forse lo rende tale proprio questa non consapevolezza, lui è un sognatore che sa come far rivivere sensazioni sopite, forse dimenticate.

Aldo Zunino genovese inizia la sua carriera professionale nel 1985 suonando in tutta Italia con i più rappresentativi musicisti del territorio. Nel 92 vince il premio”AICS JAZZ” ed inizia la sua attività didattica nelle scuole del Louisiana Jazz Club e Ellington club.