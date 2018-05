Andora, una settantina di equipaggi per la regata valida per la Ranking List

Andora. Una settantina di equipaggi, provenienti da tutta la Liguria e dal vicino Principato di Monaco, saranno protagonisti, domenica 20 maggio, nelle acque di Andora della regata valida per la Ranking List della classe Laser, organizzata dal Circolo Nautico Andora.

Già domani arriverà la squadra del Principato di Monaco per una sessione di pre allenamento. Un’occasione importante per far conoscere il nome di Andora, Comune Europeo dello Sport, a livello internazionale e che può avere indubbi risvolti promozionali anche a livello turistico.