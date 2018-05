Andora. Sei parcheggi rosa riservati alle signore in stato di gravidanza o con neonati sono stati realizzati ad Andora, in zone strategiche come davanti alle scuole, all’ufficio postale, sulla via Aurelia e vicino a zone commerciali.

Gli stalli fanno parte del programma di rinnovo e potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale che prevede anche la manutenzione delle zone di carico e scarico, il rifacimento della segnaletica orizzontale di parcheggi per auto e moto.

Foto 2 di 2



“Gli stalli rosa sono in via Cavour, davanti alla scuola, nei parcheggi all’intersezione fra via Doria e via Clavesana, sulla via Aurelia nei pressi dell’Ufficio Postale, in piazza Santa Caterina, nel parcheggio delle scuole di Molino Nuovo e in quello antistante l’asilo di via Piana del Merula, – ha annunciato Ilario Simonetta, consigliere delegato alla viabilità e frazioni.

“Un gesto di sensibilità nei confronti delle mamme e delle famiglie che fa parte del generale rinnovo e potenziamento della segnaletica, soprattutto per fare prevenzione, come avvenuto, ad esempio, davanti all’ingresso della scuole di Molino Nuovo dove sono state disegnate nuove strisce pedonali lungo il muro d’ingresso della scuola e dal marciapiede esterno fino all’ingresso, in modo da creare due percorsi protetti, senza eliminare parcheggi o limitare la viabilità interna della zona”, ha concluso l’amministratore andorese.

L’amministrazione, infine, ci ha tenuto a ricordare che “ad Andora non ci sono parcheggi a pagamento”.