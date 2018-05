Andora. Si è spenta ieri a causa di un malore improvviso che l’ha strappata alla vita all’età di soli 51 anni. La scomparsa della cantante Federica Tassinari ha lasciato un grande vuoto nel Comune di Andora e nel mondo della musica.

La donna, residente ad Andora, viveva anche a Genova dove risiedono il marito e il figlio. Era molto conosciuta anche tra i grandi nomini del jazz nazionale, tanto che, come direttrice artistica del festival Andora jazz, organizzato da Andora Arte, era riuscita a portare in Riviera i migliori jazzisti italiani. “Un talento, – dicono amici e conoscenti, – sempre disponibile a condividere il suo talento e le capacità artistiche con gli altri”.

Foto 2 di 2



Ad Andora aveva realizzato una scuola di canto, un laboratorio di canto e uno di teatro, due festival (Andora Jazz e Andora Blues). Tempo fa aveva superato con grinta e determinazione l’amputazione di una gamba ed era anche tornata a cantare esibendosi, nel suo primo concerto informale dopo essersi ristabilita, proprio fra i pazienti dell’ospedale e del centro riabilitativo. Poche settimane fa, inoltre, si era esibita in un concerto a Palazzo Tagliaferro e un falegname di Andora le aveva fatto uno sgabello apposito che le permetteva di cantare anche senza stare seduta.

Ieri, il malore improvviso. La chiamata ai soccorsi che, dopo essersi stati costretti a forzare la porta di ingresso della sua abitazione andorese, l’hanno portata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Cordoglio è stato espresso dall’amministrazione del Comune di Andora. A ricordare il suo grande talento, l’assessore Patrizia Lanfredi, legata alla Tassinari da una profonda amicizia.

“Federica Tassinari non era solo una cantante straordinaria, ma era una donna generosa come lo sono solo i grandi talenti – ha dichiarato Patrizia Lanfredi, Assessore alle Associazioni del Comune di Andora – Un’amicizia nata molti anni fa, quando si è trasferita ad Andora e ho avuto il piacere di conoscerla. Grazie alla sua energia e capacità abbiamo organizzato progetti musicali di alto livello. Abbiamo realizzato insieme la prima edizione di Andora Jazz. Poi lei ha continuato la collaborazione artistica con l’Associazione AndorArte, regalando al nostro comune grandi eventi come “Andora Jazz”, “Andora Blues” e Zeda Fest, che non sono solo semplici festival, ma anche laboratori in cui giovani musicisti e nomi affermati si incontrano e dove il pubblico può ascoltare performance inedite. Per Federica Tassinari la musica è stata motivo di vita, medicina nelle difficoltà e un’occasione di emozione per il pubblico ogni volta che saliva sul palco e ci faceva vibrare il cuore con la sua voce straordinaria”.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis, ha espresso il dolore per la morte di Federica Tassinari con un post su Facebook in cui ha ricordato le sue qualità artistiche e umane. “Andora e gli appassionati di musica hanno perduto un talento vocale straordinario, riconosciuto dai più grandi musicisti – ha scritto il primo cittadino – Federica Tassinari era una donna dolce e appassionata. Grintosa sul palco e davanti alle difficoltà della vita. Sono addolorato nel doverti tributare così presto l’ultimo applauso. Grazie per le emozionanti serate che ci hai regalato, insieme agli amici dell’Associazione AndorArte, condividendo con noi il tuo grande amore per la musica”.