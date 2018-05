Andora, grande attesa per la festa che apre l’estate con Baby K e Fred De Palma

Andora. C’è grande attesa per la festa sulla spiaggia “Andora Music on the beach” in programma il 1 giugno, ad Andora sulla spiaggia davanti all’ex complesso Ariston.

Baby K e Fred de Palma saranno gli ospiti attesi di un evento che, dalle 17.00 alle 3 del mattino, offrirà ad ingresso libero, una parata di dj che proporranno una selezione di musica da ballare e gli idoli del momento del genere rap.

Un cocktail per conquistare proprio tutti, dai giovanissimi in su, ad ingresso libero, organizzato dal Comune di Andora e Discoteca La Suerte in collaborazione con Bodeguita de la Playa, Rocce di Pinamare e Turtle Beach.

“Si partirà dalle 17.00 coni primi dj set, quindi l’elezione di Miss Andora che aprirà una notte animata dalla musica più amata, da spettacolari giochi di luce sul palco e dall’ esibizione di Baby K e Fred de Palma, due tra i più importanti rapper della scena musicale italiana. Artisti che vantano collaborazioni internazionali e interpreti di tormentoni estivi, campioni di visualizzazioni su YouTube – spiega Angelo Pisella de La Suerte – Quella di Andora è l’unica data ligure dell’estate 2018 per Baby K. Grazie alla nostra amicizia, si è interessata al progetto ed ha accettato di farne parte. Una festa sul mare, in uno scenario unico che è stata pensata per coinvolgere un pubblico che ama i grandi successi dance e che voglia divertirsi con noi insieme alle sonorità rap del momento. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per coinvolgere davvero tutti e rinnovare il successo riscosso con le scorse edizioni”.

Novità di quest’anno, prima dell’evento musicale, dalle ore 20.00 sul palco sfileranno le ragazze per l’elezione di Miss Andora, presentata da Marco Dottore. Il look delle partecipanti sarà curato da Giusy Ferro Parrucchiera, Rip Curl Costumi, Gotha Abbigliamento (uscita eleganza) e Alice Masia per il trucco.

A seguire, nell’attesa dell’esibizione dei due rapper, ci saranno dj-set e artisti che andranno ad accompagnare e a chiudere l’evento: ci saranno i DJs Andrea Poggio e J Nice mentre al microfono Simone Algeri per tutta la serata.

Confermata la possibilità di cenare e bere fino a tarda notte sempre in compagnia di ottima musica. “Con “Andora music on the beach” apriamo la nostra estate – ha dichiarato Paolo Rossi, Vice sindaco e Assessore alle Manifestazioni del Comune di Andora – Sarà un notte di musica e divertimento, organizzata in sinergia tra Comune e gli operatori della movida andorese per promuovere la città e le opportunità divertimento che offre, valorizzando un luogo, quello della spiaggia ex-ariston, per troppi anni lasciato all’abbandono, riconsegnato decisamente meglio di come l’abbiamo trovato”.

Per Andora Music on the beach sarà attivo un servizio navetta gratuito, con passaggio ogni 20 minuti e con fermate ad Alassio, nei pressi del Caffè Roma e dell’ U Brecche e ad Andora presso la fermata bus del Porto.