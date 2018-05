Andora. Nell’ambito della presentazione ufficiale della Comunity Italian Riviera, visita ad Andora della Commissione Aces Europa per fare il punto sulle attività svolte finora dal Comune Europeo dello Sport 2018, sugli importanti risultati raggiunti dalle società sportive locali e analizzare le proposte di Andora nell’ambito del progetto della Comunity. Una Comunità che vedrà lavorare insieme ben 16 comuni savonesi.

A fare gli onori di casa il sindaco Mauro Demichelis e il vicesindaco di Andora e Assessore allo Sport, Paolo Rossi che hanno accolto i Commissari Europei Gian Francesco Lupatelli, presidente ACES EUROPA, Manuela Facco Regione Liguria, Enrico Cimaschi, coordinatore ACES Europa Nord Italia, Magda Verrazzi coordinatore ACES Italia zona dei Laghi e Michele Maffei olimpionico e presidente Nazionale Medaglie d’Oro del Coni, accompagnati da Carlo Scrivano, Direttore dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona, Alberto Orso, presidente UPACES, Angelo Berlangieri Presidente dell’UPA Savona.

“Siamo Comune Europeo dello Sport 2018 ed e non potevamo far mancare il nostro sostegno alla candidatura dell’Italian Riviera Community of Sport 2020 insieme agli altri 15 comuni e all’Unione provinciale albergatori. Crediamo da sempre nel lavoro di squadra e la sinergia tra comune e associazioni è modello vincente per raggiungere risultati prestigiosi.” ha detto il primo cittadino andorese.