Andora. E’ iniziata la posa del manto erboso sintetico sul campo da calcio di via Marco Polo di Andora. A controllare l’avanzamento dei lavori, ieri pomeriggio, c’era il sindaco Mauro Demichelis accompagnato da un ospite speciale, l’andorese Riccardo Gagliolo, giocatore del Parma che ha riconquistato la serie A.

Andora festeggerà il suo campione, che ha realizzato più di un gol decisivo per la conquista della promozione, proprio in occasione dell’inaugurazione ufficiale del campo, ma l’Amministrazione ha invitato Riccardo a essere presente al sopralluogo tecnico per mostrargli l’opera e compiere un atto che simbolicamente anticipa la consegna ufficiale della struttura agli sportivi andoresi. Il campo ha passato il vaglio del campione che si è informato approfonditamente sulle caratteristiche del manto erboso che gli sono state esposte dal responsabile della ditta installatrice.

“Sarà certamente un bel campo. Uno dei migliori del comprensorio e speriamo che vengano tanti bambini ad allenarsi qui – ha detto Riccardo Gagliolo -. Questa struttura sarà un’opportunità importante per il mondo sportivo andorese. E’ fondamentale che la società che lo gestirà sappia fare la corretta manutenzione per garantire anche per il futuro l’importante investimento fatto dall’Amministrazione comunale”.

L’opera, finanziata grazie a un mutuo a tasso zero concesso dal Credito Sportivo, è stata realizzata per poter ottenere l’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e offrirà alle nuove leve del calcio un campo moderno dove allenarsi. Un impianto che agevolerà sia gli allenamenti che le partite, soprattutto per i più piccoli e ridurrà anche i costi di manutenzione rispetto a quelli richiesti da un campo in erba naturale.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice sindaco e assessore allo Sport Paolo Rossi. “Passati i test di omologazione del fondo, siamo a una fase importante e definitiva per la realizzazione di quest’opera tanto attesa dagli sportivi andoresi che meritano un campo moderno che favorisca gli allenamenti – ha dichiarato il Vice sindaco Paolo Rossi –. Siamo lieti che Riccardo abbia voluto compiere con noi questo sopralluogo perché con lui sono idealmente presenti tutti coloro che amano lo sport del calcio e che si spendono ogni giorno per fare in modo che la tradizione calcistica andorese continui”.