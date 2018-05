Anche a Varazze sventola la Bandiera Blu: “Premiato l’impegno dell’amministrazione in campo ambientale”

Varazze. “Anche quest’anno Varazze potrà issare la Bandiera Blu 2018, il prezioso riconoscimento che la Fee ha assegnato alla nostra città per 17 anni, simbolo di qualità ambientale delle località Costiere”. Ad annunciarlo sono il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e l’assessore all’ambiente Massimo Baccino, presente a Roma alla conferenza di consegna dei vessilli Fee.

“I criteri per ottenere la Bandiera Blu – spiega l’assessore – diventano di anno in anno più restrittivi per un miglioramento continuo della gestione ambientale del territorio: si tratta di parametri che vanno dal controllo delle acque di balneazione, effettuato con campionamenti mensili da parte di Arpal, alla gestione dell’arenile (accessibilità, servizi), dalla depurazione delle acque reflue alla raccolta differenziata, all’educazione ambientale nelle scuole e per cittadini e turisti, al decoro urbano e agli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione territoriale e valorizzazione delle aree di pregio naturalistico. Del resto anche la certificazione ambientale ISO 14001, riconfermata il 5 aprile scorso è un risultato che testimonia l’impegno dell’amministrazione nelle politiche ambientali del nostro territorio”.

“Grazie al Centro di Educazione Ambientale Parco Costiero Piani di Invrea, l’assessorato all’ambiente sta portando avanti un significativo percorso educativo diversificato tra biodiversità, Santuario dei Cetacei, esperienze legate alle tradizioni marine locali in forte sinergia con le associazioni sportive e di pesca. Particolare attenzione è rivolta alla raccolta differenziata dei rifiuti: ripartirà, infatti, una campagna informativa rivolta a cittadini e turisti che vedrà coinvolto l’assessorato con la ditta Sat in incontri pubblici mirati a migliorare i risultati ad oggi ottenuti”.

“Un ricco programma di eventi estivi con ‘Restate a Varazze 2018’ porterà, infine, alla scoperta del territorio e del mare grandi e piccini, coinvolgendoli in escursioni di snorkeling, passeggiate al tramonto sul lungomare Europa e laboratori didattici in spiaggia.