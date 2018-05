Anche il rap di Shade ad “Andora Music on the Beach”

Andora. Ci sarà anche Shade, rapper famoso per i tormentoni “Bene, ma non benissimo” e “Irraggiungibile”, entrambi dischi di Platino, sul palco di “Andora Music on the Beach”, la grande festa sulla spiaggia, ad ingresso libero, in programma il 1° giugno ad Andora sulla spiaggia davanti all’ex complesso Ariston.

L’attesa festa di Andora, vedrà insieme Shade e Fred de Palma, due rapper e freestyler molto amati che hanno conquistato le preferenze dei giovani, insieme all’esplosiva Baby K.

Musica al via dalle 17.00 fino alle 2 del mattino, con una parata di dj che proporranno una selezione di musica da ballare con i maggiori successi del momento.

Un cocktail musicale per conquistare proprio tutti, organizzato dal Comune di Andora e dalla Discoteca La Suerte in collaborazione con Bodeguita de la Playa, Rocce di Pinamare e Turtle Beach.

“L’aggiunta di Shade agli ospiti, rende ancor più unica questa festa che apre l’estate di Andora, regalando al pubblico tre tra i più importanti rapper della scena musicale italiana. Artisti che vantano collaborazioni internazionali e interpreti di tormentoni estivi, campioni di visualizzazioni su You Tube – spiega Angelo Pisella de La Suerte –. Si partirà dalle 17.00 con i primi dj set che caratterizzeranno una notte animata dalla musica più amata, da spettacolari giochi di luce sul palco che accompagneranno le esibizioni. Una festa sul mare, in uno scenario unico che è stata pensata per coinvolgere un pubblico che ama i grandi successi dance e che voglia divertirsi con noi insieme alle sonorità rap del momento. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per coinvolgere davvero tutti e rinnovare il successo riscosso con le scorse edizioni”.

Nell’attesa dell’esibizione dei rapper, ci saranno dj-set e artisti che andranno ad accompagnare e a chiudere l’evento: i DJs Andrea Poggio e J Nice, mentre Simone Algeri sarà al microfono, per tutta la serata.

Confermata la possibilità di cenare e bere fino a tarda notte.

Per Andora Music on the beach sarà attivo un servizio navetta gratuito, con passaggio ogni 20 minuti, e con fermate ad Alassio, nei pressi del Caffè Roma e dell’ U Brecche e ad Andora presso la fermata bus del Porto.

“Con “Andora Music on the Beach” apriamo la nostra estate valorizzando un luogo, quello della spiaggia ex-Ariston, per troppi anni lasciato all’abbandono, riconsegnato decisamente meglio di come l’abbiamo trovato: sarà uno splendido scenario per la festa” ha dichiarato Paolo Rossi, vice sindaco e assessore alle Manifestazioni del Comune di Andora.