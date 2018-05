Anche l’Enpa a “Savona città dei bambini”: visite nella sede dell’associazione per i più piccoli

Savona. “Nell’ambito delle numerose attività della manifestazione ‘Savona città dei bambini’, meravigliosamente organizzata lo scorso weekend dalla Compagnia teatrale Nati Da Un Sogno, diversi bambini, accompagnati dai genitori (un centinaio di persone in totale), hanno voluto visitare la sede della Protezione Animali di via Cavour 48 r”. Così l’Enpa commenta l’evento che ha visto l’associazione animalista savonese coinvolta nell’organizzare attività per i più piccoli.

“I volontari hanno mostrato, raccontandone la storia, i molti animali feriti o bisognosi ricoverati e provenienti da tutta la provincia, tra cui gatti delle colonie feline libere e soggetti selvatici in attesa di poter tornare liberi a guarigione avvenuta (gabbiani, passeri, tortore, germani reali, ricci, gazze, rondoni)” spiegano dall’Enpa.

Tra gli animali che i bimbi hanno potuto vedere da vicino anche una nidiata di gazze in difficoltà appena recuperate (nella foto).