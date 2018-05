Savona. Anche il savonese e campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia sostiene con tutte le sue forze, la sua gioia, il suo impegno ed il suo entusiasmo la raccolta fondi a favore di Sharon Racamato, una ragazza di vent’anni di Palazzolo, in provincia di Bergamo affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una malattia che le impedisce di camminare.

Due anni fa Sharon ha subito un intervento alla schiena, che le ha reso impossibile muoversi con una comune carrozzina e l’ha costretta ad utilizzarne una elettrica. Un mezzo che, purtroppo, non si adatta a tutte le vetture e necessita di un’auto particolare, dotata di una rampa d’accesso. Da qui l’appello lanciato dalla mamma di Sharon, Romina Mauri, per raccogliere i fondi ed acquistare l’auto.

“Sharon e Romina sono due guerriere splendide e forti, che non s’arrendono mai; persone straordinarie ed umili che non si perdono mai d’animo e che ringraziano continuamente tutte le persone che continuano a dimostrar loro, i loro continui sostegni, supporto e solidarietà, effettuando delle donazioni, anche solo di pochi euro”.

E’ possibile effettuare delle donazioni con la carta di credito, in modo assolutamente sicuro, sulla pagina Facebook ufficiale della raccolta fondi o anche facendo un bonifico bancario di Banca Intesa intestato a Mauri Romina IT44G0306967684510334351141.

“E’ sceso in campo per loro e per questa raccolta fondi, con un entusiasmo a dir poco trascinante, con tutta la gioia, la caparbietà che lo contraddistingue, con tutta la sua forza di volontà ed il suo coinvolgimento anche il campione mondiale, per ben 7 volte di moto d’acqua, di Savona, Fabio Incorvaia, il quale ha conosciuto personalmente Romina e Sharon durante la giornata di mototerapia più grande d’Italia che si è svolta a Varazze, lo scorso 17 Maggio, rimanendo conquistato da entrambe le nostre guerriere, prendendo a cuore la vicenda della dolcissima Sharon e sostenendo con forza e concretamente la raccolta fondi”.

“L’evento di mototerapia di Varazze è stata una manifestazione che ha colpito molto nel profondo il nostro campione savonese, che ha definito la giornata meglio di una vittoria al mondiale, l’ha reso entusiasta, gioioso e pronto a rifarlo subito, perchè fare del bene, fa bene, regalare gioia, sorrisi, divertimento, anche solo per un giorno, a questi ragazzi ‘speciali’ fa gioire, emozionare e gratificare il cuore e l’anima, di chi compie questi gesti, di queste splendide e grandi persone, non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni”.

“Tutt’ora i messaggi di gratitudine, di ringraziamenti, d’emozioni, di commozione e di richiesta di ripetere l’evento sono molteplici ed a distanza di quasi una settimana continuano, sulla pagina Facebook del campione ed altrove ed il nostro Campione, ogni volta si commuove, gioisce e contagia tutti con il suo entusiasmo, travolgendo tutte le persone che gli stanno intorno”.