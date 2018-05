Amministrative, Francesco Dotta di nuovo in campo con “Cengio nel cuore”

Cengio. Occupazione, interventi per riqualificare il paese e una scossa al mercato immobiliare ormai al palo da tempo. Sono queste le priorità della lista “Cengio nel cuore”, guidata dal capogruppo di minoranza uscente Francesco Dotta, che torna in campo dopo l’amara sconfitta per soli tre voti del 2013.

“Non abbiamo sogni irrealizzabili, ma vogliamo occuparci del nostro paese riportando la qualità della vita ad un livello più dignitoso – spiega il candidato sindaco, pensionato, 67 anni, ex amministratore di un’azienda metalmeccanica – Con me ci sono tanti giovani preparati e figure motivate, pronte a lavorare seriamente per il bene di Cengio”.

Della lista civica targata centro destra faranno parte l’avvocato Nicolò Santin, consigliere di minoranza uscente, 31 anni, direttore commerciale di un’industria valbormidese, Mattia Franchello, 30 anni, impiegato amministrativo all’Italiana Coke, il pensionato Ferrania Antonio Cora, l’impiegata e volontaria della Croce rossa Cristina Costa e l’amministratore di condominii Davide Costa.