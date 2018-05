Amministrative 2018, Iacobucci (Fdi): “Grazie al governatore Toti, chiusa la crisi con gli alleati sia a Ceriale che ad Alassio”

Ceriale. “Occorre fare chiarezza sulla posizione di Fratelli d’Italia alle elezioni di Ceriale ed Alassio”. A dirlo è proprio il segretario regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci, che ha voluto fare il punto sui rapporti interni al centrodestra in relazione alle prossime elezioni amministrative, in scena ad Alassio e Ceriale.

“I rapporti nel centrodestra, – ha proseguito Iacobucci, – si sono deteriorati a seguito di un comportamento a dir poco discutibile del candidato sindaco di Ceriale D’Acunto, il quale arbitrariamente richiedeva il sostegno dei partiti del centrodestra senza garantirne lo spazio in lista per i loro candidati, o quantomeno così era nei confronti di Fratelli d’Italia”.

“Abbiamo chiesto ai partiti alleati di far ragionare D’Acunto, ottenendo in un primo momento l’intervento del governatore Toti, che ha ufficialmente dichiarato che in assenza di Fratelli d’Italia nella lista avrebbe ritirato il proprio sostegno alla lista di Ceriale. Con notevole ritardo ma con la stessa chiarezza finalmente si sono espressi anche Forza Italia e Lega, che in queste ore avrebbero convinto D’Acunto, al quale nel frattempo si sta ‘frantumando’ la lista, di ospitare senza veti alcuni anche Fratelli d’Italia”.

“A questo punto occorre ringraziare sicuramente il presidente Toti per la lealtà, i colleghi di Forza Italia e Lega che pur in ritardo hanno sostenuto le tesi di Fratelli d’Italia stigmatizzando il comportamento di D’Acunto . Riteniamo quindi chiusa la crisi con gli alleati sia a Ceriale che ad Alassio con la riserva per Ceriale di lasciare liberi i nostri rappresentanti di fare la scelta che preferiscono, compresa quella di correre soli”.