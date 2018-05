Amatori Savona: prima, storica finale nazionale giovanile

Vado Ligure. Alla fine, questa volta, le lacrime di Valeria hanno avuto un senso. Non quelle dopo gara 2 e gara 3 della finale regionale con Spezia, entrambe perse assieme al titolo ligure ma non in grado di eliminare la squadra dalla competizione. Imponendo solo di dover passare dallo spareggio, poi stravinto con Venaria, per approdare al concentramento di Urbania. Dove non si doveva vincere per conquistare l’atto finale ma cogliere uno dei primi due posti.

Bisogna avere sempre ben in testa gli obiettivi, le varie opzioni per raggiungerli e sapere come farlo. Oggi questa squadra lo sa e varrà per il futuro prossimo, per le finali, per i playoff di Serie C (che verranno affrontati con il fattore campo favorevole per approdare in Serie B), e per tutte le prossime occasioni nei prossimi anni.

Ad Urbania le agguerritissime ragazze Under 18 dell’Amatori Pallacanestro Savona hanno conquistato la prima storica finale nazionale. La loro, e della società. La squadra dei coach Dagliano e Faranna è nelle prime sedici formazioni d’Italia: dal 20 al 26 maggio giocherà a Battipaglia per il titolo italiano di categoria.

Ci è arrivata mollando ad inizio terzo quarto la gara con la superfavorita Venezia al primo strattone subito, per tenere ogni grammo di energia per il secondo e terzo giorno. E non c’è stata storia con le ragazze sarde di Selargius (80-50) e, nella gara decisiva, con Lucca (76-49), settore giovanile di Serie A.

Il concentramento non era impossibile, non si può parlare di miracolo o impresa. Addirittura sarebbe stato più difficile raggiungere le finali da campioni regionali visto che Spezia, nel suo, è uscita di scena, con zero vittorie e tre sconfitte.

E se la vacanza a Firenze di Marta fosse stata decisiva? Al momento sembrava una catastrofe. Dai problemi bisogna far nascere le opportunità. E bisogna fare ben attenzione. Le finali nazionali sono l’obiettivo di tutti quelli che partecipano. Quello che succede nei sei giorni di gara dell’ultimo atto è spesso anche figlio del caso, degli accoppiamenti, dello stato di forma, di un tiro che prende il ferro sulla sirena o di un libero sbagliato. Tutto può succedere, andare a casa dopo tre giorni o arrivare fino in fondo.

È conquistarle che non è casuale. E neanche fortunato. Perché la fortuna non esiste. Esiste farsi trovare pronti quando l’opportunità passa, senza sapere se passerà o meno. E spesso non passa. Ma si può solo lavorare e dare il meglio, perché quando questo accade tutto torna, anche le fatiche con Piero ed Ezio, le sfacchinate di Zeinab e Sabrina in treno ad orari difficili, studiare sui gradini del Pallone in attesa dell’allenamento, superare gli infortuni sotto le mani di Michele, fare avanti ed indietro da Stella cinque volte a settimana come Alice, magari al freddo gelido dell’ultimo inverno, tutte assiderate nel Pallone.

Questo è costruirsi l’occasione. E state sicuri che se l’occasione passa, solo così si è pronti ad afferrarla. Non si può vincere la lotteria senza comprare il biglietto. Queste ragazze si sono comprate il loro biglietto lavorando tutti i giorni e oggi bisogna far loro solo tanti complimenti.

Ma è finita quando è finita. E manca ancora un mese, da vivere con entusiasmo e voglia di andare oltre. Insieme. È lo sport di squadra, bellezza.

Di seguito i tabellini dell’interzona.

Umana Reyer Venezia – Amatori Pallacanestro Savona 87-39

Amatori Savona: Kakuli, Cerisola, Pollero 2, Ellena 1, Riello 2, Mata 7, Revello, Zappatore 7, Franchello 2, Cambiaso 9, Poggio 2, Raineri 7. All. Dagliano, ass. V. Faranna.

Amatori Pallacanestro Savona – San Salvatore Selargius 80-50

(Parziali: 21-18; 44-27; 59-40)

Amatori Savona: Kakuli, Cerisola 2, Pollero, Ellena 9, Riello 3, Mata 9, Zappatore 3, Franchello 6, Cambiaso 14, Poggio 24, Raineri 6. All. Dagliano, ass. V. Faranna.

Amatori Pallacanestro Savona – Le Mura Lucca 76-49

(Parziali: 28-11; 45-26; 64-42)

Amatori Savona: Kakuli, Cerisola, Pollero, Ellena 4, Riello, Mata 8, Zappatore 23, Franchello 6, Cambiaso 7, Poggio 21, Raineri 8. All. Dagliano, ass. V. Faranna.

Ecco le 16 squadre finaliste: Minibasket Battipaglia, Virtus Eirene, Basket Academy Mirabello, Stella Azzurra, Akronos Moncalieri, Famila Basket Schio, Basket Costa X l’Unicef, Lupe San Martino, Ororosa Basket, FeBa Civitanova, Geas Basket, Futurosa Trieste, Umana Reyer Venezia, Amatori Pallacanestro Savona, Giants Basket Marghera, Baskettiamo Vittuone.