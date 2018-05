Amatori Pallacanestro Savona battuta nel finale a Marola: si va alla bella

Vado Ligure. Il Marola vince con merito gara 2 e porta le ragazze vadesi a gara 3, che si giocherà sabato 12 maggio alle ore 20 al Geodetico di Vado Ligure.

L’Amatori paga un atteggiamento troppo remissivo e le cattive percentuali al tiro che tengono le amaranto spezzine a contatto per tutta la gara: anche quando a cavallo del termine del terzo quarto le biancorosse prendono un mini vantaggio vengono infatti raggiunte in poco meno di un minuto dalle ragazze di coach Martini.

L’inizio di gara vede Marola in palla, con Mori e Morselli a dirigere l’orchestra spezzina e con l’Amatori sostenuta dalle triple di Lanari. Si capisce subito che non sarà una passeggiata, come d’altronde sempre a Marola. Le ragazze del presidente Mazzieri sembrano avere la pancia piena dalla recente qualificazione alle finali nazionali Under 18 e questo atteggiamento sicuramente non le aiuta a venire a capo alla zona delle spezzine. Si va all’intervallo lungo con l’Amatori avanti di 3 (33 a 30).

Il terzo quarto non cambia il trend della gara ed alla fine si arriva all’epilogo con le squadre a contatto. Due canestri consecutivi di Demattei sembrano lanciare l’Amatori, ma l’azione successiva vede Marola segnare da tre punti con Bellettini per il 57 a 56. Gli ultimi 10 secondi non producono niente per la squadra ospite che perde la palla con un’infrazione di passi.

Ora è tutto rimandato a gara 3, con le biancorosse chiamate ad una prova di carattere. Nell’altra semifinale l’Aurora Basket Chiavari ha pareggiato i conti con l’Audax San Terenzo vincendo 68-50.

Il tabellino di gara 2 della semifinale:

Basket Marola – Amatori Pallacanestro Savona 57-56

(Parziali: 14-10; 30-33; 41-46)

Basket Marola: Ravenna 12, Sani, Mori 17, Martini, Bellettini 5, Pierleoni, Frantulli 6, Mondini 4, Valle, Morselli 15. All. P. Martini, ass. Ravenna.

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Raineri, Mata 3, Cambiaso 2, Lanari 12, Gatto 2, Demattei 10, Franchello, Dagliano 10, Poggio 12, Zappatore 12. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e Moroni (Chiavari).