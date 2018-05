Altare, trattore di un camion prende fuoco all’interno di un capannone

Altare. Intorno alle 17.30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di capannone ad Altare.

Secondo quanto riferito, le fiamme si sarebbero sprigionate dal trattore di un camion.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per circa due ore e non hanno comportato particolari problemi. Non si segnalano feriti. Ancora da accertare le cause del rogo.