Altare, due splendidi micini cercano casa

Altare. Cercasi famiglia per due splendidi micini. I volontari della Protezione Animali savonese si stanno occupando di due gattini la cui mamma è purtroppo malata e quindi temporaneamente non in grado di occuparsi di loro.

La madre sta guarendo e loro crescono regolarmente. Tra qualche settimana saranno autosufficienti e potranno essere adottati da chi vorrà farne richiesta.

Le “prenotazioni” sono aperte: è possibile telefonare allo 019 824735 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da lunedì a sabato.