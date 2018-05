Alassio. Nel campionato Allievi 2002 la Baia Alassio scende in campo con la patch per la ricorrenza dei 120 anni della Figc e la onora al meglio con una bella prestazione, vincendo in casa del Pietra Ligure con un secco 4 a 1, grazie ad un ottimo secondo tempo dopo che il primo si era concluso sul risultato di 0 a 0.

Nel secondo tempo al 12° minuto, ricevendo un preciso lancio di Doardo dalla metà campo, Andrea Di Mari anticipa un difensore del Pietra e di testa insacca il gol del vantaggio. Al 17° palla per Di Mari che passa a Gerundo, il quale, appena entrato in area pietrese, con un bel sinistro insacca e gonfia la rete per il 2 a 0.

Foto 2 di 2



Al 25° su perfetto calcio di punizione dal limite dell’area il Pietra accorcia le distanze, ma al 37° con una bella azione sulla destra Gerundo, con un filtrante, trova in area il sempre presente e attento Apicella che con un preciso diagonale porta a tre le reti per la Baia. Al 42°, in pieno recupero, con un’azione personale, Di Mari in area salta tre avversari e mette a sedere anche il portiere, firmando a porta vuota il definitivo 4 a 1.

La Baia Alassio ha schierato Risso e Tornago in porta; Pastorelli, Doardo, Arangio Febbo, Briozzo, Madron, Annis, Giani in difesa; Naso, Gagliolo, Demuru, Gerundo, Guidetti a centrocampo; Di Mari, Apicella, Bennari e Cornelli in attacco.