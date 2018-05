Allievi 2002: Baia Alassio e Andora, una bella sfida per dimenticare i dissapori dell’andata

Alassio. Mercoledì 9 maggio si è disputata la partita di ritorno tra Baia Alassio e Andora per il campionato Allievi 2002, dopo gli spiacevoli episodi accaduti all’andata.

Al ritorno è stato tutto decisamente più positivo; bello lo spettacolo che si è visto allo stadio Ferrando dove erano presenti oltre duecento persone ad assistere ad una avvincente partita, nella quale finalmente gli attori principali dall’inizio alla fine sono stati i ragazzi.

Una bellissima sfida nella quale la Baia Alassio, squadra molto più attrezzata sia tecnicamente che tatticamente, ha avuto la meglio per 4 a 1 contro una buona Andora. Per i gialloneri sono andati a segno Andrea De Mari, Ibrahim Bennari e Lorenzo Gerundo, autore di una doppietta; per i biancoblù gol di Alessandro Tiglio.

“Spero che cose come quelle successe all’andata non si ripetano mai più sui campi di calcio dove noi adulti dobbiamo dare l’esempio in positivo in tutto – dichiara Gerry Gerundo, dg della Baia Alassio -. Noi tutti dobbiamo fare sempre di più e cercare di far giocare i ragazzi con tranquillità e fare sempre il meglio che questo accada deve essere una normalità, non un’eccezione. Mercoledì sera questo è successo e spero che sia sempre così, dove le due tifoserie, alassini e andoresi, più di duecento persone, hanno applaudito e incitato le due squadre dando un esempio eccezionale dall’inizio alla fine. Un ringraziamento speciale a loro tutti, è stata una bellissima e piacevole serata di calcio”.

Nella foto, in piedi da sinistra: Apicella Attilio, Formisano, Schiavone Riccardo, Apicella Jonh, Gerundo Lorenzo, Doardo Mattia, Tornago Riccardo, Pastorelli Luca, Risso Filippo, Di Mari Andrea, Fantonio Antonio. Accovacciati: Guidetti Carlo, Giani Edoardo, Bennari Ibrahim, Naso Simone, Gagliolo Simone, Annis Gabriel, Madron Simone.

Assenti: Demuru Gianmarco, Briozzo Lorenzo, Arangio Febbo Joao.