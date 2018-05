Cairo Montenotte. Continua la stagione dei tornei organizzati dall’ASD Cairese 1919. Domenica 6 maggio è stata la volta del 21° Memorial Alberto Maldino in ricordo di un cairese doc che, dopo tanti anni dalla sua scomparsa, la società gialloblù vuole ricordare con egual passione e piacere. La manifestazione, dedicata alla categoria Allievi 2002 Fascia B, ha visto la partecipazione di 12 squadre liguri e piemontesi che, sotto un sole splendente, si sono affrontate nelle strutture di Cairo Montenotte.

A trionfare è stato l’Anpi Casassa di mister Roberto Maggiolini. Giornata perfetta per i genovesi che nella fase a gironi battono 4 a 0 il Ca de Rissi San Gottardo e 1 a 0 la Virtus Sanremo. Vittoria di misura anche nella semifinale con il Bogliasco che permette ai biancorossi di accedere alla finalissima contro l’Albissola, decisa da una lunga serie di calci di rigore.

di 17 Galleria fotografica Allievi 2002: il 21° Memorial Alberto Maldino









Al terzo posto la Cairese, che nonostante la sconfitta per 1 a 0 con il San Domenico Savio, riesce a conquistare la semifinale 1°/4° posto. Avversaria dei gialloblù è l’Albissola che si impone con un secco 3 a 0. Finalina dunque per i ragazzi di mister Caracciolo che superano il Bogliasco 1 a 0 grazie alla rete di Delfino.

Scendendo la classifica, quinto piazzamento per il Real Fieschi, vincente ai rigori sul San Domenico Savio, e settimo per la Virtus Sanremo che dopo il pareggio ai tempi regolamentari con la Goliardicapolis trionfa ai calci di rigore. In nona posizione i savonesi del Legino che in finale calano il poker sull’Anspi Montegrosso, seguito in graduatoria da Ca de Rissi San Gottardo e Veloce.

La classifica finale: 1ª Anpi Casassa, 2ª Albissola, 3ª Cairese, 4ª Bogliasco, 5ª Real Fieschi, 6ª San Domenico Savio, 7ª Virtus Sanremo, 8ª Goliardicapolis, 9ª Legino, 10ª Anspi Montegrosso, 11ª Ca De Rissi San Gottardo, 12ª Veloce.

I risultati delle finali:

1°/2° posto: Anpi Casassa – Albissola 0-0 (5-4 d.c.r.)

3°/4° posto: Cairese – Bogliasco 1-0

5°/6° posto: Real Fieschi – San Domenico Savio 0-0 (2-1 d.c.r.)

7°/8° posto: Virtus Sanremo – Goliardicapolis 2-2 (6-5 d.c.r.)

9°/10° posto: Legino – Anspi Montegrosso 4-2

11°/12° posto: Veloce – Ca De Rissi San Gottardo 1-2

Il top 11 del torneo scelto dall’organizzazione: Andrea Fazzolari (Legino), Shane Sambiase (Anspi Montegrosso), Federico Picatto (Anpi Casassa), Ottavio Ferrero (Cairese), Daniele Ramella (Real Fieschi), Maveric Bergadani (San Domenico Savio), Riccardo Bruno (Virtus Sanremo), Jean Pierce Nazareno (Goliardicapolis), Gioele Ponzo (Cairese), Riccardo Bellucci (Bogliasco), Manuel Cavalleri (Albissola); allenatore Roberto Maggiolini (Anpi Casassa).

Sono stati assegnati i seguenti premi individuali: miglior portiere del torneo: Edoardo Bruzzo (Bogliasco), miglior difensore del torneo: Giannneto Terracini (Anpi Casassa), miglior centrocampista del torneo: Jacopo Curci (Albissola), miglior attaccante del torneo: Giorgio Delfino (Cairese), miglior giocatore del torneo: Andrea Battistini (Anpi Casassa).